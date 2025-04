La contundente respuesta de Flick a la sobrada de Gavi

El Barcelona juega contra el Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final de la Champions League y en la alineación de Hansi Flick no está Gavi. El canterano del Barça empezará desde el banquillo el partido, viendo como Fermín le gana la partida en el once. Algo que llega después de las palabras del jugador en la rueda de prensa previa en la que sus palabras fueron más que polémicas: «Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea».

Justo después de estas palabras en las que intentaba reivindicarse atacando a sus críticos, Flick le deja en el banquillo en el partido de ida contra el Dortmund. El futbolista del conjunto culé no será de la partida en el encuentro en el que el Barça buscará encarrilar en Montjuic su clasificación para las semifinales, donde no aparecen desde 2019.

Gavi contestó sin pelos en la lengua a la última pregunta que le hicieron en la rueda de prensa previa al duelo continental. «¿Le molesta que se hable más de su agresividad que de su calidad?», le preguntaron. «Es cierto. Mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol, pero no tienen ni puta idea. Es entendible. Cada uno piensa lo que quiere».

Aunque esas palabras, obviamente, iban hacia los críticos y no hacia su entrenador. Se entendía que, debido a su presencia en la sala de prensa sería titular. Sin embargo, Flick tenía otra idea. El alemán quiso jugar al despiste, haciendo pensar que sacaría a Gavi de inicio, cuando en realidad lo que hizo fue meter a Fermín de inicio en el equipo.

Flick manda a Gavi al banquillo

«Nos entendemos bien. Él sabe que vengo de una grave lesión. Cuando estás un año parado, cuesta. Pero, viniendo de la lesión que vengo, mi temporada está siendo espectacular. Estoy feliz. Me ha hecho entender que no puedo ser titular siempre y eso lo he entendido», fueron las palabras que le dedicó el futbolista a su entrenador.

Desde su lesión, el jugador del Barcelona ha regresado mostrando una gran polivalencia: «Estoy jugando en varias posiciones del centro del campo y creo que es una cosa buena. Es verdad que el míster me ve más de mediapunta, pero sabe que puedo jugar de ‘6′, de doble pivote. Y lo que intento es mejorar. Creo que en cuantas más posiciones juegue, pues mejor».