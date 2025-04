El Barcelona reclama que le reconozcan oficialmente una Liga que ganó en 1947

El Barcelona ha reclamado a la Federación Española de Baloncesto que se le reconozca el primer Campeonato Nacional de Liga que se disputó. Fue en 1947 y, a pesar de que los culés se proclamaron campeones, no figura de manera oficial en su palmarés. Por eso, el club se ha puesto en contacto con la FEB para que se le homologue la primera Liga de la historia del baloncesto español, que se jugó una década antes de que se pusiera en marcha la Liga Española de Baloncesto, precursora de la actual ACB.

Aquel campeonato de 1947 fue un proyecto que se puso en marcha pero que no cuajó. Participaron únicamente ocho equipos, cuatro de Barcelona y otros tantos de Madrid. Además del Barça, estaban el Real Madrid y el Joventut, además del Liceo Francés, América y Canarias –todos ellos de Madrid– y Montgat y Calella de Barcelona.

El Barcelona ganó todos los partidos que disputó en una competición que fue caótica, puesto que el América acabó descalificado y no todos los clubes disputaron los mismos partidos, puesto que la mayoría sí que jugaron los 14 encuentros que tenían, pero otros sólo jugaron 13, mientras que los culés disputaron 12. Habría que esperar 10 años para que la Liga echara a rodar, con la precursora a la ACB.

«Inicialmente, ese título fue homologado por la federación española pero, a día de hoy, no lo cuenta en el palmarés de la competición. Por eso, en su momento presentamos una reclamación oficial y le pedimos a la presidenta, Elisa Aguilar, que reconociera esa Liga a nuestro club», ha explicado Josep Cubells, directivo responsable de la sección de baloncesto del Barcelona.

Un libro que precisamente habla de esa primera Liga de 1947 en la que participaron cuatro equipos catalanes (Barcelona, Joventut, Montgat y JACE Calella) y otros cuatro madrileños (Real Madrid, Liceo Francés, América y Canarias) y que ganó el conjunto azulgrana con un pleno de victorias en las doce jornadas que tuvo el campeonato.

A aquella competición, la FEB la denomina en su página web La Liga de la prehistoria y la define como «una primera prueba muy en serio que no cuajó». De darle oficialidad, sería la Liga 21 conquistada por el Barça en su historia. Cubells confía en que se reconozca pronto: «Ya la temporada pasada, hicimos toda la recuperación histórica de los documentos que demuestran que fue una competición oficial y se la enviamos a la Federación, que lo remitió a su comisión de historia. Me parece sorprendente que todavía no hayamos obtenido una respuesta», ha insistido Cubells.

Precisamente aquel Barça de la temporada 1946-47 fue el primer gran equipo de la historia de la sección, pues levantó cuatro títulos sin perder un partido: el Campeonato Nacional de Liga, la Copa del Generalísimo, el Torneo Ibérico y la Copa Cataluña. Aunque el primero de ellos sigue sin considerarse la primera Liga de la historia del baloncesto español.