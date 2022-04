La separación de Almudena Cid y Christian Gálvez sigue dando que hablar y parece que va para largo. Pese a que ambos ya han llegado a un acuerdo para el divorcio, siguen saliendo a la luz diferentes informaciones en torno a la ex pareja. El mítico presentador de Pasalabra fue quien orquestó esa ruptura, y a la madre de la ex gimnasta no le ha sentado nada bien todo lo que ha ido ocurriendo.

Mina Tostado García, que así se llama la progenitora, tiene una cuenta en redes sociales dedicada a su hija, y en la que hace unas semanas publicaba un curioso mensaje y respondía a un usuario así refiriéndose a la nueva relación de Christian Gálvez con Patricia Pardo: “Tú que sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida”. Ahora, la madre ha ido más allá desvelando algo muy íntimo, pues asegura que ambos estaban buscando un hijo justo antes de la separación.

Fue a raíz de que un seguidor de las redes sociales le dedicara un comentario ofensivo a la ex gimnasta en el que criticaba que no fuera madre cuando Mina, madre de AlmudenaCid , estalló contra él sacando a la luz ese secreto: «Guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello (ser padres)».

Desde el entorno más cercano a ella siguen cargando contra el presentador, también por cómo ha vendido el acuerdo de divorcio. «¿Un loft de 225.000 euros? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto. No fue capaz de venderlo ni por la mitad. Y ahora me entero de que un Fiat es un coche de alta gama», dicen varias personas cercanas a Almudena Cid a la revista Semana, que también ha recogido esa confesión de la madre de la ex gimnasta.