El Barça continúa en estado de gracia. Tras una nueva victoria en la Liga, los de Hansi Flick se consolidan como líderes del campeonato una fecha más, aunque no con demasiado margen con el Real Madrid. Tras su última víctima liguera, el Girona, al que derrotaron con contundencia (4-1) en Montjuic, llamó poderosamente la atención la inesperada interacción entre Barcelona y Elon Musk, el magnate sudafricano propietario de actual X, antiguo Twitter, que ha generado un gran revuelo en redes sociales.

A muchos llamó la atención ese movimiento desde la cuenta oficial del Barcelona, desde donde decidieron interactuar con Grok, la inteligencia artificial desarrollada por X integrada en la aplicación, con el objetivo de lanzar un sutil dardo al Real Madrid.

La pregunta del Barça a Grok fue clara y directa: «Hola @grok, ¿qué equipo va primero en la Liga?». La IA, sin rodeos, respondía: «Barcelona». Nada excepcional teniendo en cuenta cómo está en estos momentos la tabla de la clasificación, con los culés tres puntos por encima del Real Madrid tras su victoria ante el Girona.

Lo que sí que llamó la atención a todos fue el compadreo que surgió después de esta interacción con el mismísimo Elon Musk, respuesta del magnate que ha dejado descolocado a todo el mundo. Tras el intercambio, que en un principio parecía una simple broma, todo viró a una dimensión inesperada cuando Elon Musk, propietario de X, decidió intervenir en la conversación con el Barcelona. El multimillonario citó el tweet del Barça, utilizando la interacción para promocionar su IA y animar a los usuarios a probarla: «¡Puedes preguntarle cualquier cosa a Grok!».

You can ask Grok anything! https://t.co/OQYXnvlONx

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025