El Barcelona se enfrenta este martes al Atlético de Madrid en el Metropolitano en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con Lamine Yamal como principal amenaza. Marcos López analiza en su sección de OKSCOUTING cómo frenar a la estrella del conjunto catalán.
Cómo frenar a Lamine Yamal
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