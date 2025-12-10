La comentada felicitación de Óscar Puente a Fernando Alonso por su paternidad

Fernando Alonso y Melissa Jiménez están esperando su primer hijo, el cuarto en particular de la periodista de DAZN. El piloto asturiano sí afronta su primera paternidad y es algo que está generando mucho revuelo y expectación en el mundillo automovilístico y del corazón. Tanto es así que hasta Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno de España de Pedro Sánchez, le ha dedicado unas palabras a Fernando Alonso en sus redes sociales, las cuáles han sido muy comentadas por el tono del político.

Óscar Puente es un reconocido amante del motor, en particular de la Fórmula 1, algo que era de esperar dado su cargo en el Gobierno socialista de Sánchez. El ministro felicitó con su habitual tono, siempre con alguna nota de humor o sarcasmo, y recordando esta teoría que existe entre la paternidad y el rendimiento de los grandes pilotos.

Enhorabuena al más grande. Espero que lo de que la paternidad es medio segundo más por vuelta no se cumpla. Porque tienes que ser campeón del mundo en 2026. Yo ya no pido más. https://t.co/BtBdwvuQYm — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 10, 2025

“Enhorabuena al más grande”, comenzaba escribiendo Óscar Puente en su perfil público de X, la red social antes conocida como Twitter, donde manifestó que espera “que lo de que la paternidad es medio segundo más por vuelta no se cumpla”, ya que entre sus deseos del próximo año se encuentra un Fernando Alonso campeón: “Porque tienes que ser campeón del mundo en 2026. Yo ya no pido más”.

Y es que, en la Fórmula 1, en el paddock, se viene a decir eso de que “el piloto que tiene un hijo, pierde medio segundo por vuelta”, una frase que se le atribuye Enzo Ferrari, fundador de la escudería italiana, pero de la que no hay certeza real. En cualquier caso, es una frase que se ha viralizado siempre en el mundo automovilístico y que ya este año se recordó cuando Max Verstappen tuvo a su primera hija.

El mensaje de Óscar Puente ha sido muy celebrado y comentado en redes, sobre todo entre sus seguidores amantes del motor. El tuit ronda las 300.000 visualizaciones, con más de un millar de ‘me gusta’ y los comentarios que está recibiendo son tornos con humor automovilístico: “Desvía fondos para el Aston, nadie lo cuestionará créeme”, o “destine fondos a Aston Martin. Nosotros le defenderemos”, son algunos de ellos.

Temporadón. Si llega a ganar el campeonato hubiera sido el primero en mucho tiempo en ganar sin el mejor coche. Alonso estuvo a punto de hacerlo en varios de sus subcampeonatos. Para mí son los dos pilotos que están por encima del resto. — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 10, 2025

El ministro, cuestionado por un usuario que le pedía su opinión tanto por la temporada de Max Verstappen como del resultado final del Mundial, decía que el neerlandés había completado un “temporadón” y que si éste “llega a ganar el campeonato hubiera sido el primero en mucho tiempo en ganar sin el mejor coche”. Puente volvía a hacer alusión a Fernando Alonso argumentando que el asturiano “estuvo a punto de hacerlo en varios de sus subcampeonatos” y sentenciado que junto a Max “son los dos pilotos que están por encima del resto”.