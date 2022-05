Clasificación de pilotos y del mundial de constructores de F1 tras el GP de España 2022

Max Verstappen asalta el liderato del Mundial de Fórmula 1tras su victoria en el GP de España. El actual campeón del mundo se sitúa en el primer puesto de la tabla después del problema mecánico de Leclerc que le obligó a abandonar cuando iba camino de la victoria en Montmeló.

Carlos Sainz recorta puntos con respecto a su compañero de equipo después de ser cuarto. Fernando Alonso también sumó dos valiosos puntos tras salir desde la última posición. Red Bull recorta a Ferrari en el Mundial de constructores después de su doblete en territorio español.

Resultado del GP de España de F1

