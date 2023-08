Clasificación y parrilla de salida para el GP de Holanda de F1 2023

Max Verstappen se llevó la pole en el GP de Holanda de F1. El piloto x fue el más rápido en una clasificación marcada por las dos banderas rojas que se vieron en la tanda final. Fernando Alonso saldrá desde la quinta posición y Carlos Sainz saldrá sexto.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Verstappen makes it a hat-trick of poles at his home race 💪

Superb effort from Alex Albon who finishes P4 👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/ofnrIGv4yJ

— Formula 1 (@F1) August 26, 2023