El CIES confirma a la Federación como la segunda más grande del mundo

La RFEF está de enhorabuena. El CIES ha publicado un ránking con los ingresos obtenidos por las principales federaciones durante el año 2021 y la Española, presidida por Luis Rubiales, es la segunda en esta clasificación, sólo por detrás de la Inglesa. El organismo nacional ha ingresado 435 millones de dólares, mientras que el inglés ha ganado 601 millones. Lejos está la Federación Francesa, que ingresó 280 millones.

⚽️ Governance of football National Associations. The current top ten countries in the #FIFA Men's World Ranking accounted for an aggregate revenue of USD 2.36 billion in the financial year ending in 2021. The English and Spanish FAs were by far the biggest earners 💵 pic.twitter.com/5ErVgCyd9a

