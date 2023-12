Chuty, antes de la final Internacional de Red Bull: «Sólo contemplo ganar»

Este sábado un español puede ser campeón del mundo en Colombia. Hace algunos años el nombre de un competidor de freestyle hubiera sonado extraño a la mayoría de los lectores pero sumidos en 2023, a Sergio Castro Gisbert (Madrid, 12 de febrero de 1993) se le conoce en cada rincón del mundo. Como Messi hizo hace un año en Qatar, Chuty, como es conocido en la disciplina, puede cerrar el círculo en la madrugada del sábado al domingo ganando la Red Bull Internacional de la Batalla de Gallos 2023, el único título que falta en un palmarés de purísima y oro.

Después de años viviendo a la sombra, hace unos años el freestyle pegó un boom que se consolida en el tiempo. Al final permanecer es lo más difícil. Hoy sus adeptos se cuentan por miles, las entradas de las batallas están vendidas desde hace meses y las reproducciones en las plataformas de streaming se cuentan por millones. Muchos hablan de que el free se muere pero está más vivo que nunca. La buena prueba de ello es que en un periódico de carácter general ya no es necesario ni explicar en que consiste este noble arte. Ni hacer que improvisen tampoco.

Pregunta: Antes de la Internacional de 2017 participó en un Récord Guinness de OKDIARIO. Espero darle mejor suerte.

Respuesta: Peor no va a ir, seguro

P: Desde la edición de 2017 (fue eliminado en primera ronda por una decisión polémica) todos le esperaban en la Internacional de Red Bull.

R: Este año hemos puesto toda la atención en la Red Bull. El resto de competiciones ha salido bien y ha permitido que nos centremos en ello.

P: Siete años después. ¿Por qué este año sí?

R: Había tenido una situación personal complicada. Al final soy un afortunado de tener el trabajo que tengo y la gente con su apoyo me ayudó mucho. Ellos hacen que pueda vivir de lo que me gusta. Me apunté en agradecimiento a todos mis seguidores que me quieren ver en Red Bull. No me hacía mucha gracia tener que afrontar una Regional y Nacional, pero todo ha salido bien y ya estamos a un sola fecha.

P: ¿Ha entrenado mucho?

R: Sí, pero no todo han sido horas de rapeo. También he seguido un plan físico. También ayudan las películas, series… hay que tener la cabeza activa. Le he dedicado bastantes horas.

P: La Red Bull es el título que le falta. Como a Messi el Mundial.

R: Sí. Las últimas ediciones no se dieron bien. Nos centramos en el resto y ahora estoy en otro momento, otra mentalidad. Sigue siendo complicada pero vamos a intentar ganar el título que falta. Ojalá se dé bien.

P: ¿Ha sido un martirio mental?

R: En verdad, no.

P: ¿No lo ha pensado mucho?

R: El primer año igual sí. Después de 2017 no me puedo exigir nada ni comerme la cabeza. Haces lo que tienes que hacer bien y si cinco personas deciden que no y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Yo soy muy autocrítico en mi trabajo pero lo que no voy a ser es injusto conmigo. En 2013 pude hacer más, en 2016 antes de la réplica hice todo lo que tenía que hacer y hasta ahí tenía que haber llegado la batalla. En 2017 no me puedo reprochar nada porque no tiene sentido.

P: Esa batalla con Yenky One…

R: Si no hubiera ganado con resultados lógicos hubiera sido autocrítico pero tal y como se dio esa batalla tampoco le he dado muchas vueltas.

P: En su última Internacional el freestyle vivía una época de vino y rosas. ¿Va hacia abajo ahora?

R: Ahora hay mucha oferta de entretenimiento. Más allá de formatos más o menos raros… el fútbol baja de números, Sálvame ha desaparecido y la Kings League que no lleva ni un año ha bajado números. Después de la pandemia ha habido un cambio de chip en la gente y hay mucha más oferta. ¿Qué no está de moda? Sigue yendo un montón de gente, sold out allá donde vamos, en FMS van 2.000 o 3.000 personas de media. Son números aceptables. Estamos bajando como todo el mundo. Si el resto estuviera subiendo sería un problema. Si baja la audiencia del fútbol baja todo.

P: ¿Es culpa de los nuevos formatos en las batallas?

R: Yo creo que está siendo un poco raro. Antes se anunciaba contra quien te tocaba y ahora no. Entiendo que la gente de las ciudades, te puedes arriesgar a comprar una entrada y te podía tocar una jornada apetecible u otra no tanto. Antes el hype era más fácil si se anunciaban las batallas. Si vas a ciegas no sabes si te va a tocar una jornada influyente. Este año por ejemplo se ha recortado el tiempo de las batallas. Si son más largas dan menos pie a las sorpresas. Al final cuando más larga es, más fácil es que el que tiene un nivel base más alto demostrarlo durante más tiempo.

P: Hay gente que dice que el free se muere.

R: Me parece un poco alarmista. Se puede ver desde un punto de vista crítico para ver en qué se puede mejorar. Si nosotros nos estamos muriendo, la gente que va a recintos que no llenan que hacen. Es infravalorar mucho lo que hace el free. Yo veo el LOL y la única fecha presencial es una, la final. Hacen una fecha en Sevilla para 1.200 personas y los esports son el futuro. Nosotros hacemos 2.000 o 3.000 personas de media con 7 u 8 marcas patrocinado, eventos presenciales, todas las jornadas y nos estamos muriendo.

P: La diferencia es grande.

R: Entiendo que esto no es lo de antes pero lo de antes no era normal. Cualquier streamer que tenga vídeos con dos o tres millones vive en Andorra, tiene casa… y los freestyler que tenemos coche somos menos de 10. No es normal que gente que ha metido 30, 40 o 50 millones de visitas no tengan vehículo propio. Eso es lo que es raro.

P: Ahora pueden vivir de ello.

R: Por Red Bull como tal no, porque es la única que no paga. El circuito se ha profesionalizado en gran parte gracias a FMS, que ha puesto muchas jornadas y temporadas muy largas para que los chavales tengan fechas seguras. Hay casos como Skone o Aczino por ejemplo a los que invitan a todo. Así no te hace falta FMS, pero para los chavales menos conocidos entrar en una liga que te asegura un número de fechas y se pueden buscar la vida. En lo que respecta a las marcas también se ha mejorado mucho, hay 7 u 8 en FMS España. En cuanto a nivel profesional está mucho mejor. Ahora falta estabilizar en cifras tanto de visita como económica y podemos seguir.

P: Hay un gran hype para la internacional de Red Bull gracias a usted.

R: Sí, lo estoy notando con la Red Bull. La gente está esperando la final. Amigos, gente relacionada con la música, la gente está pendiente de esto. Están con ganas. La gente de Colombia también está con ganas.

P: El público será importante. ¿Qué recibimiento se espera?

R: Este año está Carpe Diem de local, por ejemplo, y yo creo que el público estará bien. No creo que vaya a tener un público adverso. No voy a ser el local pero no creo que sea una situación complicada.

P: Y a ganar.

R: Sí, sólo contemplo ganar. Yo voy a ganar. Evidentemente se tiene respecto porque hay compañeros de mucho nivel y son muy. buenos, pero no voy a pasármelo bien, voy a ganar.

P: Al más grande le falta el título más grande, como Messi en Qatar.

R: Ojalá sea lo más parecido posible. Todos están muy bien. Si están es porque son muy buenos. Si noto que este año pude ser diferente a los otros. Veo a la gente conectada y con ganas de que pase de verdad. Voy focus a que pase de verdad a ver qué tal se da.

P: Temo que una victoria le lleve a la retirada.

R: No, no creo. No lo sé, pero no creo. Ni una victoria, ni derrota influirá en mis decisiones posteriores. Si lo pienso es porque se me abren muchos caminos. A lo mejor ganas y dices, ya estoy tranquilo y voy a dos o tres torneos.

R: Te quedaría la Internacional del próximo año.

P: Igual si gano estoy más tranquilo y me sale hasta mejor y disfruto más. Ojalá esté en esa tesitura.

P: Me alegra su respuesta. Pensaba que su fin estaba cerca.

R: Más que a nivel resultado, creo que va a estar vinculado a nivel competitivo. Si me veo con opciones de seguir ganando. Tú nunca tienes la certeza de ganar porque al final no sabes la temática, o si el otro tiene el minuto de su vida, pero sabes que puedes estar cerca. En una etapa de mi vida si que es cierto en la que iba a una competición a ver que caía.

P: A usted le ha pasado poco.

R: Ir a una competición con opciones es como me gusta ir, mientras que me vea con nivel yo creo que seguiré. Eso y que haya gente que me motivo, que sea de mi generación. Por ejemplo en FMS, se va Blon, en su día Invert, también Arkano, imagina que se va Skone y me veo en una liga en la que saco 10 años a todos… pues a lo mejor no veo. Pueden influir muchas cosas pero un resultado en Colombia a corto plazo no me irá .

P: La gente le quiere más que nunca.

R: Me noto en un punto guay. No me noto mayor pero sí con un grado de madurez y eso lo veo con una perspectiva más sana. Antes me enfadaba, pero ahora…. La gente ahora tiene un comportamiento diferente. Me están gritando mucho más. Jugar de tú a tú me gusta porque depende de mi rendimiento. Con la internacional pasa lo mismo, antes estaría pendiente del jugado o del público, pero ahora es distinto. Ni me van a gritar más que a uno ni menos que a otro. Los jueces votarán lo que quieran. Hay mil escenarios y prefiero preocuparme de lo mío. Llegar bien en forma y mentalmente. Pasármelo bien sobretodo. Quiero pasármelo bien y ofrecer el nivel que tengo.

P: Y ganar

R: Ese es el objetivo.

P: Mucha suerte

R: Gracias