Todavía colea la separación de Almudena Cid y Christian Gálvez y parece que va para largo. En los últimos días se ha publicado que ambos han llegado a un acuerdo para el divorcio y también que el presentador ha mandado una carta a los padres de la ex gimnasta, algo que está dando mucho que hablar. Sin embargo, desde el entorno más cercano a ella siguen cargando contra el mítico conductor de Pasapalabra.

Su madre ha ido más allá estallando de manera directa. Mina Tostado García, que así se llama la progenitora de la ex gimnasta, tiene una cuenta en redes sociales dedicada a su hija, y en la que hace unas semanas publicaba este curioso mensaje. “Anatomía de un manipulador emocional. Embauca con la palabra. Realmente parece una persona encantadora”, compartía en un post.

“Tiene grandes habilidades para la mentira. Son egocéntricxs. Usa el silencio para manipular. Ignora lo que estás sintiendo. Te cuestiona a ti y a tu salud mental. No aceptan su culpa. Busca personas vulnerables. Tiene una necesidad enfermiza de controlarlo todo y se ríe de ti y te juzga”, se puede leer en la típica imagen viral que compartió.

Pero la cosa no queda ahí, pues algunos usuarios respondieron a la madre de Almudena Cid, unos apoyándola y otros criticando que señale así a Christian Gálvez. “Te puede gustar más o menos, pero no está haciendo nada malo para que esta señora venga a llamarlo incluso manipulador. Me imagino que cuando estaban juntos era una persona bella, pero ahora es lo peor porque después de 4 meses ya está con otra. Y el mínimo respeto se lo ha tenido, se dejaron y unos meses después está haciendo su vida”, escribió un usuario, al que Mina contestó así: “Tú que sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida”.