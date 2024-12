Christensen relata el martirio que está viviendo en el Barcelona: «Veo la luz al final del túnel»

Andreas Christensen, central danés del Barcelona, vive momentos agridulces mientras lucha por recuperarse de una tendinopatía en el tendón de Aquiles izquierdo que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el pasado 24 de agosto. El jugador de 28 años, pieza clave para el conjunto azulgrana cuando está en forma, ha compartido los detalles sobre su proceso de recuperación, reconociendo el arduo camino y los vaivenes emocionales que está enfrentando durante esta lesión.

El zaguero pasó por el quirófano para someterse a una intervención menor destinada a limpiar la zona afectada, un procedimiento que, según sus palabras, debería acelerar su retorno al césped. «Me siento bien, hemos pasado un punto de inflexión», comentaba, aunque todavía no hay una fecha exacta para su regreso, se espera que reciba el alta médica en enero, momento en el que podría volver a competir al máximo nivel.

La recuperación no ha sido solo un reto físico, sino también mental para Christensen. Ver a sus compañeros triunfar desde la distancia ha sido complicado para el central, que admite que «los días son más largos porque no haces lo que realmente quieres hacer». Aunque se muestra contento por el buen rendimiento del equipo bajo la dirección de Hansi Flick, no oculta su deseo de volver al terreno de juego lo antes posible para recuperar el tiempo perdido.

El propio Christensen ha admitido que convivió con molestias físicas durante un tiempo considerable en el Barça antes de tomar la decisión de operarse, algo que ahora considera un error. «He estado más molesto conmigo mismo. Tal vez debería haber escuchado a mi cuerpo antes y haberlo hecho antes», reflexiona en declaraciones a TV 2 Sport.

A pesar de esto, el danés muestra optimismo y asegura que este proceso le ha enseñado la importancia de cuidar su cuerpo: «He aprendido que hay que atender al cuerpo cuando lo necesita. Debería haberlo hecho ya la temporada pasada»

Y es que Christensen habló también recientemente a los medios del Barça, donde definió su año como «desordenado, pero instructivo», y donde explica que la minicirugía a la que se sometió le ha permitido avanzar en su recuperación y le ha dado confianza en que el final del proceso está cerca. «Empiezo a ver la luz al final del túnel. Trabajamos duro, hacemos mucho tratamiento para recuperar la confianza y sentirme cómodo con diferentes movimientos», sentenciaba.

Su futuro en el Barça no está claro

A pesar de su optimismo, el futuro deportivo de Christensen en el Barcelona no está del todo claro. Según informó Sport, el club podría valorar su salida en enero como una medida para ajustar las cuentas relacionadas con el fair play financiero. Aunque no hay confirmación oficial, esta posibilidad añade incertidumbre a una etapa ya de por sí complicada para el defensor.

Mientras tanto, el Barcelona sigue adelante sin el danés –que decidió operarse en un momento clave para los culés, lo que permitió inscribir a Dani Olmo hasta enero–. Pese a los últimos resultados, los culés son líderes y buscan consolidarse en la lucha por los títulos, sobre todo cuando crezca el fondo de armario que tiene a disposición Flick, con varios lesionados en la enfermería.

Sin embargo, para Christensen, el objetivo principal sigue siendo regresar en plenas condiciones y demostrar que puede volver a ser el jugador clave que destacó en su primera temporada en el club.