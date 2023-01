Muere Chris Ford, leyenda de los Celtics y autor del primer triple en la NBA

La NBA está de luto por el fallecimiento de Chris Ford a los 74 años de edad. El ex jugador y ex entrenador de los Boston Celtics es el autor del primer triple de la historia de la NBA. A lo largo de su carrera, Ford ganó tres anillos con los Celtics (1 como jugador y 2 como entrenador asistente) antes de dar el salto a primer entrenador.

Durante su etapa al frente de la franquicia de Boston entre 1990 y 1995, Doc, como le conocían sus compañeros de equipo de manera cariñosa, metió al equipo en playoffs durante cuatro temporadas. Precisamente ha sido el conjunto del TD Garden junto con su familia quienes han informado de la triste noticia mediante un comunicado.

As a player and coach, Chris Ford’s career spanned over a decade of Celtics basketball, and he made his mark every step of the way. (1/5) pic.twitter.com/1A6TRZUe4p

