Chapuza en la RFEC: contrató una productora ‘low cost’ para emitir el Campeonato de España por YouTube

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) se encuentra en el ojo del huracán desde este domingo tras la chapuza que ha cometido en el Campeonato de España. Y es que muchos aficionados a este deporte han estallado contra el organismo deportivo en las redes sociales debido a que no han podido disfrutar por televisión de esta prueba de ciclismo en ruta, sino a través de una plataforma de streaming como YouTube.

«Estoy viendo en YouTube los campeonatos de España de ciclismo y me están entrando ganas de arrancarme los ojos», «la retransmisión es muy lamentable», «qué bochorno y qué envidia con Italia, Francia y Reino Unido», fueron algunos de los comentarios que han escrito diferentes usuarios en la red ‘X’ para denunciar la mala inversión realizada en la retransmisión de esta competición.

Según han explicado fuentes del sector, la vergonzosa calidad de las imágenes ofrecidas por la organización no eran homologables para ninguna gran cadena de televisión experimentada en este tipo de eventos deportivos como RTVE y Eurosport, la cual es la que tradicionalmente coge y emite la señal de este campeonato nacional antes de la llegada del famoso Tour de Francia.

«Es una zona con muy mala cobertura, que reporta muchos problemas para enviar la señal, ya que el recorrido se encuentra en una zona muy montañosa, poco habitada y sin repetidores. Desde la Federación Española de Ciclismo nos hubiera gustado que esto no hubiera ocurrido, pero la nueva productora no ha conseguido solucionarlo», aseguraron a OKDIARIO desde la propia RFEC, siendo totalmente conscientes de la mala retransmisión que se ha realizado de la carrera.

José Vicioso, el nuevo presidente de la RFEC desde el pasado mes de noviembre de 2024, no ha cumplido con los mínimos de calidad audiovisual exigidos. Y es que al encargado en comandar actualmente la Federación Española de Ciclismo durante los próximos cuatro años le ha salido mal la jugada de contratar los servicios de una nueva productora de bajo coste (de la cual se desconoce su nombre) para retransmitir esta carrera popular.

Para comprobar estas condiciones pésimas en las imágenes emitidas durante el Campeonato de España de Ciclismo, tan sólo hay que acudir al último directo publicado por la RFEC a través de su canal en YouTube. El vídeo deja mucho que desear, pues se ha caracterizado por una baja calidad y mucha inestabilidad en las escenas, como si la retransmisión hubiera sido realizada con smartphones baratos. Esto ha llevado a que la mencionada carrera apenas haya gozado del protagonismo que se merece y registrase lamentables cifras de audiencia por no ser emitida en ninguno canal de televisión conocido.

Hasta los propios comentaristas que daban voz a la carrera han carecido constantemente de información sobre las posiciones que estaban ocupando los corredores como consecuencia de la triste cobertura. «Las condiciones en las que se iba a realizar este Campeonato de España no son las que estaban previstas y, por ello, estamos teniendo problemas con la señal y, por consiguiente, hemos empezado fuera de la hora que habíamos anunciado por las redes sociales. No va a haber imágenes hasta los últimos kilómetros de la carrera. Os pedimos disculpas porque es algo que no debería estar sucediendo», confesó uno de los narradores.

Datos de audiencia muy pobres

Esta dura carrera disputada en Granada, con un recorrido de 191,4 kilómetros y más de 3.800 metros de desnivel acumulado, ha sido conquistada por el vallisoletano Iván Romeo de Movistar. El principal patrocinador del campeonato, que es la Diputación de Granada, es el único responsable de pagar al organizador de la carrera para que retransmita esta prueba de ciclismo en ruta.

Por otro lado, cabe destacar que la propia RFEC decidió llevar a cabo en su día un cambio radical en este campeonato rediseñando el circuito y colocarlo en horas peligrosas para la práctica deportiva por el fuerte calor que estaba previsto que hiciera en la ciudad andaluza. Es por ello que muchos ciclistas seguramente han vivido un auténtico infierno, pues cuando han arrancado la prueba a las 14:00 horas hacía 35 grados, y en muchos tramos los participantes han tenido que lidiar con cerca de 40 grados.