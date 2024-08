Cerezo saca pecho con Julián: «La palabra que más se repite en tu carrera es campeón»

«La palabra que más se repite en su carrera es la de campeón», le ha dicho hoy Enrique Cerezo a Julián Álvarez en la presentación oficial del argentino como nuevo jugador rojiblanco. «Es imposible entender al Atlético sin el impacto que han tenido en este club los argentinos», agregó Cerezo, que le sacó una sonrisa al delantero por el que tanto ha peleado Simeone, y que lucirá el dorsal 19 esta próxima temporada. «Espero devolver el cariño y la confianza que me han dado desde que llegué», ha asegurado el atacante argentino, campeón del mundo y de América con su selección.

«Vengo para intentar buscar mi mejor versión como jugador para intentar ganar y dejar al equipo en lo más alto, pero no me siento un súper héroe», ha advertido el delantero, mientras que Cerezo ha añadido en su presentación que «tu fichaje era un sueño hace meses, pero ya es realidad». El presidente confirmó que el miércoles próximo se abrirá el estadio Metropolitano para que los aficionados puedan dar la bienvenida a los nuevos fichajes.

«Será muy lindo el acto del miércoles porque ya he sentido el cariño de todos los seguidores, incluso desde antes de que viniera. Me han hablado muy bien de la afición del Atlético de Madrid y tengo muchas ganas de conocerla», agregó el ex del Manchester City, que insistió en lo bien «que me han recibido todos, desde los compañeros hasta el staff técnico, la directiva y por supuesto la afición».

El argentino, que ha firmado por seis temporadas, admitió también que «necesitaba un cambio en mi carrera, necesitaba buscar un nuevo desafío y siento que el Atlético es un club que me brindará el espacio necesario para obtener mi mejor versión como futbolista».

Imbuido de la filosofía de Simeone, que ha sido el primero en apretar para conseguir su fichaje, Julián Álvarez acabó su comparecencia ante los medios de comunicación con una de las frases de cabecera del Cholo: «partido a partido. Eso dice él y así lo comparto yo. Pensamos sólo en el partido del lunes ante el Villarreal y a partir de ahí, paso a paso».

Carlos Martín, al Alavés

Por otro lado se ha confirmado la cesión de Carlos Martín al Alavés, que ha empujado desde el primer día para conseguir su fichaje. El Atlético no ha incluido opción de compra en la operación porque quiere recuperarlo sí o sí la próxima temporada ya que Simeone cree en sus condiciones. El delantero ya no ha entrenado hoy con sus compañeros para partir rumbo hacia Vitoria.