La golfista viral Paige Spiranac vuelve a revolucionar las redes sociales. La influencer, para muchos la más sexy del mundo en lo que se refiere al mundo del golf, publicó un vídeo en Tik Tok que fue censurado y eliminado porque enseñaba más de la cuenta según la red social. Sin embargo, la estadounidense se queja porque considera que no hay ningún motivo para haber borrado su contenido, de ahí que haya vuelto a subir el vídeo en Twitter (ahora X).

«Estoy censurada en Tik Tok todo por un pequeño escote inocente. ¡Libera el escote!», escribió de manera irónica publicando de nuevo el vídeo, en el que aparece andando en un campo de golf con un vestido blanco bastante escotada, pero sin que parezca que enseñe más que otras veces. Sin embargo, a la citada red social le ha debido parecer no apropiado, de ahí que lo haya eliminado, no así Twitter (ahora X).

TikTok doesn’t approve of this video but I know X will #freethecleavage pic.twitter.com/RBn2Wuii08



Hace unos meses, un estudio alemán aseguraba que mirar los senos de las mujeres durante 10 minutos al día es mejor para la salud que ir al gimnasio para los hombres. La noticia fue compartida en las redes sociales por la golfista viral más sexy del mundo, que revolucionó a sus millones de seguidores de nuevo. Paige Spiranac citó en broma la publicación de ese estudio y escribió lo siguiente: «Sígueme y alcanzarás tus objetivos de salud. De nada». Obviamente, lo dice porque la estadounidense acostumbra a publicar explosivos posados dejando muy poco a la imaginación, aunque nunca ha llegado a pulicar contenido explícito en ninguna red.

Una Paige Spiranac que tiene casi cuatro millones de seguidores en Instagram, donde hace un tiempo, durante una sesión de preguntas y respuestas, habló abiertamente de sus pechos: «Son reales y son espectaculares. Me encanta cuando los chicos tratan de decirme que estas cosas que han estado añadidas a mi cuerpo desde el día en que nací, que son falsas, cuando en realidad son muy reales».

«Y dicen ‘pero son falsos’ y yo digo ‘son reales, ¿qué quieres que diga?’ Y no mentiría al respecto. Si pagué por ellos y fueran falsos, diría ‘sí, pagué por ellos y son increíbles, como míralos’. Y la gente dice ‘bueno, cambiaron de talla’, sí, porque son reales. Si subo de peso, se hacen más grandes. Si uso un sujetador, como este es como un sostén deportivo, se ven más pequeños. Es alucinante cómo los hombres están tan confundidos acerca de los senos», finalizó Spiranac, que recientemente sufrió un susto de salud que finalmente no es grave: «Durante un chequeo anual, encontraron un bulto en mi seno. Recientemente me hicieron una biopsia. ¡Resultó negativa, por lo que estoy muy agradecida!».

NEW YouTube video is out! Golden Tee vs 9 holes outside. I see which one I’m better at! Click here to watch-https://t.co/bzfrSfE3He pic.twitter.com/Hf6LesMm6N

