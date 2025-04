Casper Ruud: «Necesito un buen resultado en Madrid porque está siendo una temporada de altibajos»

Tal vez sea España el territorio anhelado por Casper Ruud (Oslo, 1998). En Barcelona inauguró el pasado año su vitrina de títulos y en Madrid, donde alcanzó las semifinales en 2021, aspira a volver a retozarse sobre la arcilla. Por su cabeza pasa el volver a tocar metal para enterrar de una vez por todas la pesada etiqueta de no ganar un Masters 1.000. Hasta el Godó de 2024 había claudicado en las seis finales de relevancia que había disputado.

Roland Garros en dos ocasiones, US Open, ATP Finals, Miami y Montecarlo. Hundido en todas las ocasiones. Tuvo que ser la pista Rafa Nadal la que le encumbrara a la gloria. El nombre de la pista no resulta trivial, Ruud se ha formado en la academia del ex tenista balear y ha encontrado en la tierra batida su ecosistema natural. Pasea elegante por la alfombra roja de los Premios Laureus, donde charla con OKDIARIO por su porvenir en el Mutua Madrid Open.

Pregunta. ¿Con qué sensaciones llega a Madrid?

Respuesta. Vengo de jugar en Montecarlo, Barcelona… No ha ido tan bien como esperaba, pero todavía quedan muchas semanas sobre tierra batida y aquí en Madrid espero tener un buen resultado. Creo que lo necesito. Sería bueno para reforzar mi confianza y mi juego.

P. ¿Cómo se ve así mismo para afrontar el torneo del Mutua Madrid Open?

R. Espero poder hacer un buen torneo. Ha sido una temporada con altibajos. Perdí antes de lo que quería en Barcelona. La parte buena de eso es que da más tiempo para prepararse en Madrid. Y espero poder hacer un buen torneo. Aquí he llegado a semifinales, así que he podido jugar bien en el pasado y espero poder hacerlo de nuevo este año.

P. ¿Cómo ve la temporada que está haciendo Carlos Alcaraz?

R. Si hubiese jugado es uno de los favoritos para ganar. En cada torneo que juegue será el favorito para ganar. Ha ganado aquí dos veces. Espero que esté bien y quede libre de lesiones. Creo que ayer le ha costado un poco, pero tiene días para recuperarse y cuando esté en forma y listo será sin duda uno de los favorito, como lo es siempre.

P. ¿Cuáles son sus principales objetivos de la temporada?

R. Ganar Roland Garros o un Grand Slam es mi objetivo, claro que sí. El mío y el de todos los jugadores, aunque los dos últimos años he tenido muy buenos recuerdos y buenos resultados. Así que espero poder volver y jugar bien de nuevo en Roland Garros.

P. En Roma regresa Sinner. ¿Cree que será uno de los favoritos para ganar el torneo?

R. Estoy seguro de que tendrá ganas de volver. Creo que será recibido con un apoyo increíble en Roma y creo que va a ser un momento bonito. Estoy deseando verlo. Estoy deseando verle jugar de nuevo y competir en el torneo. Y creo que sus dos primeros partidos nos dirán un poco más cómo se siente, pero no hay razón para que no pueda jugar. Supongo que no está lesionado. Así que sé que está practicando bien. Estoy seguro de que será uno de los favoritos cuando juegue en Roma.