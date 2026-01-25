Casadó cierra la puerta a una salida en el mercado de invierno: «El Barça es mi prioridad»

Marc Casadó fue una de las sorpresas en el once de Hansi Flick ante el Oviedo siendo titular y jugando los 90 minutos en la victoria del Barcelona en su regreso al Camp Nou. El canterano no jugaba tantos minutos desde la anterior ronda de Copa del Rey en Santander y en Liga desde la jornada 14 contra el Alavés a finales del mes de noviembre.

El centrocampista azulgrana aseguró ante los medios de comunicación en zona mixta, sobre los rumores que lo situaban fuera del Barcelona en este mercado invernal, que su prioridad «siempre que pueda» es «vestir esta camiseta y defender este escudo», refiriéndose a la camiseta y al escudo del Barça.

«Es un sueño que tengo desde pequeño que estoy cumpliendo ahora y ojalá pueda durar muchísimos años más», insistió en declaraciones tras el 3-0 conseguido este domingo ante el Real Oviedo.

Preguntado por sus sensaciones, después de haber jugado noventa minutos tras mucho tiempo sin hacerlo, Casadó dijo que «todos los minutos que pueda jugar» con la camiseta del Barça los va a defender «a muerte, al cien por cien».

«Creo que el equipo ha hecho un buen partido. En la primera parte nos hemos dedicado a mover un poquito más al rival y ellos han apretado bien arriba», comentó el centrocampista culé que tuvo que sustituir al lesionado Pedri.

Casadó señaló que su equipo sabía que si movían al Oviedo «se iban a cansar» y acabarían encontrando huecos. «En la segunda parte ha surgido efecto la presión que siempre hacemos, la intensidad con la que apretamos y al final se ha podido (ganar)», indicó el jugador blaugrana.

El canterano insistió en que nunca baja la intensidad en su juego: «Confío en mí mismo, sé lo que puedo dar a este equipo. Estoy convencido de que voy a aprovechar al cien por cien todos los minutos que me den y eso es importante para ayudar al equipo».