Carolina Marín se une a otros deportistas y carga contra la clase política por la gestión de la DANA de Valencia. La deportista española muestra pública su indignación contra los responsables a la hora de tomar decisiones, y es que cuatro días después siguen haciendo falta muchos efectivos en las zonas más afectadas.

«Frente a los políticos, el orgullo de la gente. Unos eliminaron recursos y fallaron en la prevención, otros tampoco demuestran estar a la altura. Mientras, las personas dando lo mucho o poco que tienen por ayudar a los demás. Solidaridad», escribió Carolina Marín en sus redes sociales compartiendo un vídeo de los cientos de voluntarios caminando hacia las zonas devastadas por la lluvia para ayudar.

Otro de los testimonios relacionados con el mundo del deportivo fue el de Santi Cañizares, afectado pero afortunadamente afortunado porque la mayoría de daños son materiales. El ex portero, ahora comentarista deportivo en varias plataformas, ha concedido una entrevista para relatar su drama. Con un tono desolador, Cañizares contaba la desesperación de la que ha sido testigo en las últimas horas: «Esto es un drama de circunstancias colosales. Cuando puedan acceder a las viviendas, yo no sé qué se van a encontrar…», dijo en Radio Marca. En mitad de la entrevista, Javi Lázaro (corresponsal de Radio MARCA en Valencia, interrumpe con el parte de Cruz Roja con los fallecidos en la Comunidad y multitud de personas desaparecidas. Cañizares pronosticaba de manera pesimista: «Ojalá Dios me corrija, pero creo que esto no ha hecho nada más que empezar».

Por suerte, Santi Cañizares no salió a recoger un paquete y pasó el día en el centro de la ciudad. Sin embargo, el ex portero cuenta con propiedades en el campo: «Mi drama no es comparable al de otras personas. Pero doy por hecho que los caminos de mi finca están devastados y que he perdido a mis animales (perros, gallinas, cabras…)». El ex portero manda un mensaje de ánimo y de unidad ante la grave catástrofe en la que ya han muerto más de 100 persona. «Mis hijos no han ido al colegio. Toca desahogar la ciudad y dejar que sean los servicios de urgencias quienes transiten por la calle», finaliza.

Jaume Costa explota como Carolina Marín

Otro deportista como Jaume Costa explotó este miércoles contra la clase política y especialmente contra Irene Montero a la vez que contó lo que vivió en primera persona. «Cuando se alertó eran ya sobre las ocho de la tarde y estábamos en la carretera. Llevaba desde las ocho menos cuarto en la cola, cuando escuché la alerta a las ocho me asusté. Y cuando estaba durmiendo esta mañana volvió a sonar», dice el lateral, que estalla contra la clase política española. «Con toda la tecnología que hay. Me da rabia, me gusta leer la política y están todo el día discutiendo y cuando pasan este tipo de cosas que es lo realmente lo importante, cuando pueden salvar vidas y realmente pueden ayudar a las personas, tardan en hacerlo», decía el futbolista del Albacete.

«No soy ni de izquierdas ni de derechas, soy gris, y a mi Carlos Mazón (presidente de la Comunidad Valenciana) me gusta mucho pero aquí se ha equivocado. Tendrían que haber avisado mucho antes. Y luego leo a Irene Montero diciendo que condolencias por las fallecidas, y los fallecidos qué, sinvergüenza. Quiero decir que la política hoy en día son la mafia de España, son unos mafiosos y unos corruptos y los perjudicados somos los ciudadanos. Cuando tienes que salvar vidas no las salvas. Gracias a Dios a mí por ahora no me ha afectado, tengo muchos amigos en Silla, pueden haber pasado cosas. He visto vídeos con gente con sus coches inundados. Para eso tienen que estar los que nos gobiernan, no para estar discutiendo, que si somos machistas que si somos de derechas o de izquierdas. Tienen que estar para las cosas importantes», añadía.