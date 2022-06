Carlos Sainz: «Si hay un circuito en que la posición de salida no importa tanto es Bakú»

Carlos Sainz estuvo muy cerca de conseguir su primera pole con Ferrari pero tuvo abortar su última vuelta en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Fue su compañero de equipo, el polaco Charles Leclerc, el piloto que logró la vuelta más rápida del paddock. Los dos Red Bull, los de Checo Pérez y Max Verstappen, fueron los dos coches que quedaron por delante del piloto español para cuadrar su cuarto puesto en esta cita mundialista.

«Es una pena», decía Carlos Sainz tras bajarse de su monoplaza: «La verdad es que estaba yendo bastante bien la clasificación. He dado un paso adelante con respecto a los libres 3, estaba en la lucha por la pole». El español explica qué pasó en esa última vuelta en la que pudo luchar por la pole pero que tuvo que abortar: «Yendo a buscar el límite, buscando esa décima del coche, pues me he equivocado en la curva dos. He sido demasiado agresivo con el acelerador y es lo que hay. Cuando buscas el límite y vas a por la pole estas cosas pasan. Lo bueno es que estaba en la lucha».

🗣️ "Si hay un circuito en el que la posición de salida no importa tanto, es aquí en Bakú".@Carlossainz55 no se da por vencido pese a salir cuarto #BakuDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/0gyTdmbJoW — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2022

Sobre sus opciones y las de Ferrari en la carrera de mañana en Baku, Sainz cree «que estamos en la pelea» pero que «Red Bull será difícil de batir por el ritmo que suelen tener». «Saliendo cuartos y primero se puede jugar con la estrategia, la salida, adelantamientos… Si hay un circuito en que la posición de salida no importa tanto es Bakú. Mañana puede pasar cualquier cosa», aseguraba el piloto de Ferrari que saldrá en cuarta posición.

«Ayer tuve un suelo, un fondo, que me daba mucho rebote y me machaqué un poco la espalda», explicaba por otro lado Carlos Sainz, sobre los rebotes que están sufriendo los coches en este circuito: «Hoy lo hemos podido mejorar. Estaba todo un poco más calmado. Espero que de cara al futuro estos coches dejen de hacer cosas porque si no nos esperan años duros de ahora en adelante».