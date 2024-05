Carlos Sainz: «La prioridad es que gane Leclerc»

Carlos Sainz terminó tercero en la clasificación de Fórmula 1 del Gran Premio de Mónaco con su compañero Charles Leclerc en la pole position. El piloto español atendió a los medios de comunicación desde el podio una vez terminó la clasificación y aseguró que la prioridad de Ferrari para la carrera de este domingo será conseguir la victoria del piloto monegasco.

«Creo que ha sido una mejora porque me ha faltado feeling y confianza con el coche. Había que dar ese paso adelante y quedar tercero en esta clasificación es dar un paso adelante. Obviamente no estoy plenamente contento porque me hubiera gustado pelear por esa pole, pero Charles Leclerc ha hecho un grandísimo trabajo durante todo el fin de semana. El coche ha estado genial. Estoy contento por él», comenzó afirmando un Carlos Sainz visiblemente contento tras su tercera posición en la clasificación en Mónaco

«Ayer parecía muy rápido en la tanda larga. Por algún motivo me ha costado un poco más esas tandas cortas, y he ido mejor en las largas. Tendré que mirarlo, pero tenemos confianza de que nuestro ritmo en la tanda larga mañana en la carrera será bueno», señaló el piloto español de Ferrari.

«Será cuestión de la posición de pista, y la hemos perdido un poco con esa tercera posición. Pero es Mónaco y lo intentaremos todo. La prioridad será ganar con Leclerc mañana», confesó Carlos Sainz sobre la estrategia de su escudería en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Mónaco.

«Veremos qué podemos hacer en la salida y con la estrategia para mantener las opciones y asegurar que Charles tiene esa victoria. Está teniendo un fin de semana fuerte este fin de semana», añadió Sainz.

Carlos se ve sin opciones

«En una carrera normal es imposible. Intentaremos ver qué podemos hacer con los dos coches para intentar ganar con Charles, que está en la mejor posición posible para hacerlo. Es Mónaco, puede pasar cualquier cosa, pero si gano es porque pasa algo raro con Charles, con las estrategias o los coches de seguridad. Espero que no suceda, claro que quiero ganar pero Charles merece ganar en Mónaco después de la mala suerte que ha tenido, y de lo fuerte que ha estado este fin de semana. Es un día para desear que no suceda nada y vaya bien a Charles», comentó

«Me faltó confianza, necesitas mucho compromiso aquí y con esa falta en otra pista no habría sido tan importante, quizás media décima, y aquí son tres décimas. Afortunadamente progresé para la clasificación, pero sufrí mucho y eso es nuevo para mí en Mónaco porque normalmente me siento muy cómodo. Tendremos que revisar por qué», dijo sobre la clasificación.

«Tuve muchos sustos en los entrenamientos y cuando tienes tantos, acercándote al muro o tocándolo, cuando estás tan cerca, vas perdiendo confianza. Pierdes el tren trasero, nunca me vi tan cerca de los muros como me habría gustado porque tenía que dejar algo de margen. No es lo ideal, pero conseguimos salvarlo», zanjó el madrileño.