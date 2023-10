Carlos Sainz no correrá el Gran Premio de Qatar por una fuga de gasolina en su Ferrari

Ver para creer. Carlos Sainz no pilotará en la carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 por una fuga de combustible en su Ferrari. El drama se consuma después de una mala calificación este viernes que le colocó en el duodécimo puesto de la parrilla. Finalmente, no se subirá a su monoplaza este domingo y no podrá sumar ningún punto para el Mundial por ese problema inexplicable en el garaje de la escudería italiana.

«Por un problema en el sistema de combustible de su coche, Carlos Sainz no participará en el GP de Qatar», explicaba Ferrari en sus redes sociales a menos de una hora de que iniciase la decimoséptima prueba de la temporada.

NEWS: Due to a fuel system issue on his car, @CarlosSainz55 will not take part in the Qatar GP#QatarGP 🇶🇦 #F1 #CarlosSainz pic.twitter.com/lvVtCokQB5 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 8, 2023

El fin de semana para el piloto español ya venía complicándose cada día. Su tiempo en la calificación, marcado por una salida previa de los límites de pista, vino acompañado de un sexto puesto en la carrera al sprint este sábado. Un resultado quizá mejor del que se esperaba viendo el bajón de rendimiento de Ferrari en el Circuito Internacional de Losail.

¡CARLOS SAINZ NO VA A CORRER EL GRAN PREMIO! 😰 Ferrari retira el monoplaza por seguridad debido a la fuga de combustible que se ha encontrado. ¡Qué lástima!#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/bkneJYcts8 — DAZN España (@DAZN_ES) October 8, 2023

Además, condujo durante casi toda la prueba con un fallo de motor, llegando a perder cerca de un segundo por vuelta. Lo que le salvó fueron tres coches de seguridad, lo que le facilitó poder mantener una buena posición y llevarse tres puntos. Por tanto, Charles Leclerc tendrá que remar sin su compañero por primera vez en todo el año. Aun así, la Fórmula 1 le obligó a vestirse con el mono y posar junto al resto de pilotos en los minutos previos a la carrera.

Alonso puede distanciarse de Sainz

Este fin de semana, Carlos Sainz ya tenía opciones de sobrepasar a Fernando Alonso en la clasificación tras la carrera en Qatar. Más aún después de sumar dos puntos más que él en el sprint. Sin embargo, esta retirada la emplaza a Estados Unidos para seguir en la lucha por la cuarta posición de la tabla de pilotos, mientras que el asturiano lo tendrá más fácil este domingo para seguir distanciándose de su compatriota.

Después del día con formato sprint, Sainz calificaba de «muy rara» la carrera del sábado, la única en la que ha pilotado finalmente. «Ha sido una carrera muy rara, con mucho ritmo en las primeras dos vueltas, pero a la que he hecho la tercera vuelta he perdido un segundo por vuelta. Nos han salvado los coches de seguridad, si no hubiéramos acabado últimos. Entre nuestro coche y la degradación nos ha costado mucho», afirmó el español.

Comunicado de la Fórmula 1:

«Carlos Sainz no participará en el Gran Premio de Qatar después de que Ferrari encontró un problema técnico en su coche durante la preparación de la carrera que resultó demasiado importante para solucionarlo a tiempo. Sainz debía comenzar el encuentro de 57 vueltas desde el puesto 12 en la parrilla, pero fue descartado de acción el domingo por la noche debido a un problema relacionado con el combustible a bordo del SF-23 del español. Confirmando el problema poco menos de una hora antes de que se apagaran las luces, un portavoz de Ferrari dijo: «Debido a un problema con el sistema de combustible de su coche, Carlos no participará en el GP de Qatar. Esto significa que Ferrari disputará la carrera con un solo coche, ya que Charles Leclerc se alineará quinto, detrás de Fernando Alonso de Aston Martin, los dos pilotos de Mercedes y el hombre de Red Bull, Max Verstappen, que se encuentra en la pole. En otro cambio en la parrilla de Qatar, Sergio Pérez pasó del puesto 13 al pit lane, con Red Bull cambiando una serie de componentes de la unidad de potencia y realizando varios cambios en el auto, incluido un nuevo chasis, después de su accidente en el Sprint. El problema para Sainz y Pérez hará que varios pilotos ganen posiciones cuando comience la carrera, y Alex Albon, Nico Hulkenberg, Logan Sargeant, Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen y Zhou Guanyu se beneficiarán».