Carlos Sainz: «Es imposible sentirse al 100%, pero no tengo dolor»

Solo dos semanas después de su operación por apendicitis y todavía en proceso de recuperación, Carlos Sainz firmó este sábado un espectacular segundo puesto en la clasificación del Gran Premio de Australia de F1. El piloto español exprimió al máximo su Ferrari para lograr una gran posición y más en sus condiciones.

El madrileño saldrá por detrás de Max Verstappen, intratable otra clasificación más, y por delante de Checo Pérez en una especie de sandwich de Red Bull. La segunda posición de Carlos Sainz en esta tercera carrera del Mundial de Fórmula 1 es un éxito a tenor de cómo está físicamente, que como reconoce no es todavía al 100%.

«Tenía algo de dudas, pero me he sentido bien con el coche», comentó el español tras firmar esta segunda posición en la clasificación en Albert Park. «Todavía no estoy de lo más cómodo, pero puedo hacer el trabajo y mientras pueda hacer el trabajo sin dolor…», añadió un heroico Carlos Sainz.

El de Ferrari espera ahora que este domingo «pueda hacer otro paso en mi recuperación y estar bien» aunque reconoció que todavía no está recuperado plenamente: «Me molesta, pero no me duele así que a empujar a tope. Es imposible sentirse al 100%, pero no tengo dolor, solo alguna molestia. Puedo apretar sin problemas».

«Si me hubieses dicho hace dos semanas que estaría en Australia y pelearía por la pole lo hubiese firmado», añadió Carlos Sainz, que hizo una sesión de clasificación casi perfecta. En la Q1 y en la Q2 marcó los mejores tiempos y ya en la Q3 solo le pudo superar Max Verstappen, tricampeón del mundo y líder del Mundial.

Los elogios de su padre

Su padre, que le acompaña también en este Gran Premio de Australia, recordó tras esta sesión de clasificación que tiene un gran «mérito» lo que ha hecho. «Hace dos semanas era difícil de pensar esto», reconoció el reciente campeón del Rally Dakar. «Él ha seguido sin bajar los brazos, es una buena recompensa, ha hecho una muy buena clasificación», añadió Carlos Sainz.

«Él estaba francamente regular, no se encontraba bien», continuó una de las grandes leyendas del deporte español, que especificó que «hay que esperar a mañana (por el domingo)» al recordar que «es una carrera en la que suelen pasar muchas cosas, como varios Safety Car». «Espero y deseo que tenga una carrera limpia y la acabe», finalizó.

Vasseur habla sobre Carlos Sainz

También habló sobre la gran clasificación de Carlos Sainz su jefe en Ferrari, Frederic Vasseur. «Ha sido un gran rendimiento el de Sainz, ha tenido un pequeño problema, pero ha conseguido olvidarlo y ha rendido muy bien durante todo el fin de semana», explicó tras la sesión de clasificación.

«Ayer (por el viernes) tuvo buenas tandas largas y eso significa es que ha estado allí. Tenemos un compuesto un paso más blando y es difícil hacer una predicción, pero tenemos un ritmo consistente», analizó el jefe de Ferrari, contento por la gran clasificación de Carlos Sainz.

Este Gran premio de Australia es la tercera carrera del Mundial de F1 2024 tras las celebradas a inicios de marzo en Bahrein y Arabia Saudí. Carlos Sainz pudo correr la primera, pero no la segunda por la citada operación de apendicitis.