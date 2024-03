Clasificación y parrilla de salida para el GP de Australia de F1 2024

Max Verstappen no deja que nadie le quite una primera posición. Pese a que Carlos Sainz le apretó y le tuvo contra las cuerdas, el neerlandés ha vuelto a hacer una pole en la F1, esta vez en el circuito de Albert Park de Australia. El campeón del mundo y líder del Mundial saldrá primero con el español de Ferrari en segundo lugar. La parrilla de salida del GP de Australia de F1 2024 ya está lista a la espera de la gran carrera de este domingo.

En tercer lugar saldrá Checo Pérez, por detrás del Ferrari de Carlos Sainz, que se coló entre los dos Red Bull con un heroico segundo puesto. El madrileño hace 14 días estaba siendo operado de apendicitis en Arabia Saudí. Norris saldrá en Australia en cuarto lugar mientras que Leclerc partirá desde la quinta posición.

En la Q3 Fernando Alonso se fue a la grava dañando el fondo plano del Aston Martin en su primer intento. El equipo arregló el coche en tiempo récord y el piloto español pudo al menos hacer una vuelta para hacer tiempo, pero el monoplaza estaba dañado. El asturiano saldrá en décima posición, justo por detrás de su compañero Lance Stroll.

Hamilton fue el gran protagonista de la Q2 porque se llevó un inesperado batacazo al quedar en undécima posición y no alcanzar la Q3. Golpe para Mercedes y para el siete veces campeón del mundo, que no se pudo creer no llegar a la última fase de la clasificación. Con el inglés se fueron Albon, Bottas, Magnussen y Ocon, que en la Q1 había tenido un nuevo error y rozó su Alpine con uno de los muros de Albert Park con pinchazo incluido.

En esa Q1 cayeron Hulkenberg, Gasly, Ricciardo y Zhou. Compitieron 19 pilotos y no 20 ya que tras romper este viernes Albon el coche, Williams decidió, al no tener chasis de reserva, que Sargeant dejara su coche al tailandés. Es decir, quien destrozó el monoplaza sí compite en lugar del que no hizo nada, pero Williams apuesta por Albon.

Tercera carrera del Mundial de F1

Este Gran Premio de Australia, un clásico en el Mundial de F1, es un clásico en el calendario de este deporte. Desde 1985 se viene corriendo en el país oceánico de forma ininterrumpida excepto los dos años de la pandemia (2020 y 2021). El circuito de Albert Park alberga el Gran Premio de Australia desde 1996.

Esta es además la tercera carrera del Mundial de F1 2024 tras las celebradas a inicios de marzo en Bahrein y Arabia Saudí. Esas dos citas ya dejaron ver el gran dominio de Red Bull al igual que el año pasado con Ferrari como primer equipo de los ‘mortales’, aunque McLaren y Mercedes están también al acecho para hacerse con el segundo puesto en la clasificación de constructores.

La carrera en Australia, que vuelve a ser en domingo como manda la tradición (las de Bahrein y Arabia Saudí fueron en sábado con motivo del Ramadán), arrancará a las 5:00 hora peninsular española (una menos en las Islas Canarias).

Así queda la clasificación para el GP de Australia de F1