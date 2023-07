Carlos Sainz clama contra Ferrari: «No estoy contento por todo lo que ha sucedido»

Carlos Sainz se mostró prácticamente hundido tras la carrera del Gran Premio de Austria. El piloto de Ferrari fue tajante con su equipo por cómo la estrategia seguida acabó con todas sus aspiraciones de podio, e incluso de luchar por la primera posición con Max Verstappen en el primer tramo de la prueba en Spielberg.

Descontento

«Obviamente no estoy muy contento, había ritmo de carrera para mucho más que cuartos. Después de todo lo que había pasado, después de haber jugado en equipo en el primer stint aguantar detrás de Leclerc, me comprometieron de esa manera, haber perdido seis o siete segundos ahí. Luego tuve que recuperar posiciones, y durante esa remontada me pasé los track limits, hoy tenía mucho ritmo estaba conduciendo bien».

Conversación con Ferrari

«Habrá que analizarlo, a ver qué se podÍa haber hecho diferente. No estoy contento por cómo ha sucedido todo. Ves que te la estás jugando y te pasa esto, y no quiero decir que se te queda cara de tonto, pero si con una sensación muy amarga».

Leclerc

«Iba pensando más en mi podio que en Leclerc pero si».