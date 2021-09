Carlos Alcaraz se ha quedado como único representante español en el US Open. El tenista murciano está siendo la gran sorpresa del Grand Slam americano y ya ha hecho historia al ser el más joven entre los ocho mejores en Nueva York en la Era Open. Este miércoles 8 de septiembre, Carlos Alcaraz busca el billete a semifinales del torneo ante otra de las promesas del tenis, Felix Auger – Aliassime. Consulta a qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final del US Open.

Carlos Alcaraz, número 55 de la ATP, está haciendo su gran presentación al mundo en Nueva York. A sus 18 años, ha logrado meterse en los cuartos de final del Grand Slam americano en su primera participación, después de llevarse la victoria en otra batalla a cinco sets ante el alemán Peter Gojowczyk. En cuartos le espera otra joven raqueta, el canadiense Felix Auger – Aliassime, número 15 de la ATP y que desde el pasado torneo de Montecarlo es asesorado por Toni Nadal.

El partido de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Felix Auger – Aliassime se juega el miércoles 8 de septiembre no antes de las 2:30 horas, en España. El encuentro se podrá seguir a través de Eurosport, dueña de los derechos de emisión del US Open 2021.

El canadiense, de 21 años, batió a Frances Tiafoe en cuatro sets 6-4, 2-6, 6-7(6) y 4-6 para meterse en sus segundos cuartos de final consecutivos en un Grand Slam, hasta ahora su techo en un torneo de máxima categoría. Antes, había sido el verdugo de Roberto Bautista, en una batalla resuelta en el quinto set.