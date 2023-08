Directo Alcaraz – Djokovic | Sigue la final del partido Masters 1.000 de Cincinnati en vivo hoy

Carlos Alcaraz se enfrenta a Novak Djokovic en la final más esperada del Masters 1000 de Cincinnati 2023. El tenista de España se jugará el título con Djokovic en un partido en el que no estará en juego el número uno, antes del US Open. Te contamos en directo, minuto a minuto y juego a juego, todo lo que suceda en el Alcaraz vs Djokovic de la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz – Djokovic, final del Masters 1000 de Cincinnati

2-4 – BREAK DE DJOKOVIC…

Olvidábamos que Carlos Alcaraz tiene enfrente al mejor, o uno de los mejores tenistas de la historia. Juego magistral al resto de Novak Djokovic, que se lo lleva en blanco y encarrila el primer set.

2-3 – ¡Sufre y gana Djokovic!

Apretó a fondo Alcaraz pero Djokovic se mantiene por poco al frente. Mucho más activo que otros días Carlos… y también más activo que Nole. Si sigue así el encuentro, es cuestión de tiempo que llegue el break.

2-2 – Alcaraz, en blanco

De nuevo muy bien Carlos Alcaraz con su saque, que se lleva en blanco ante un Novak Djokovic que, por el momento, se muestra inoperante desde el fondo de la pista.

1-2 – Djokovic, firme al saque

El serbio saca adelante su segundo juego de servicio, de nuevo con la ayuda de un Alcaraz que no ha encontrado al resto la misma precisión que con el saque.

1-1 – Intratable Carlos Alcaraz

Juego para ser muy, muy optimistas con Carlos Alcaraz. Inicio portentoso al servicio, ace incluido, y dos derechas ganadoras para el número uno del mundo, que no ha dejado que Djokovic le tosa siquiera.

0-1 – Primer juego para Djokovic

Empieza algo fallón Alcaraz, que tiene que ir entrando poco a poco en la final. Primer juego para Djokovic al saque, sin hacer tampoco gran cosa. Turno del número uno.

¡Ya en pista Alcaraz y Djokovic!

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic saltan a la pista con una ovación para ambos en la presentación del Masters 1000 de Cincinnati. El español y el serbio calientan a escasos instantes de que empiece el partido, que comenzará sacando Djokovic tras el sorteo.

Los hermanos de Carlos Alcaraz

¿Cuántos hermanos tiene Carlos Alcaraz? El tenista español estará acompañado en la final del Masters 1000 de Cincinnati de su hermano mayor, Álvaro, que forma parte del equipo del tenista de El Palmar. Sin embargo, Carlitos tiene dos hermanos más, Sergio y Jaime, este último una gran promesa del tenis a sus 13 años.

¿A qué hora empieza el Alcaraz – Djokovic?

La hora estipulada para el comienzo de la final del Masters 1000 de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son las 22:30 horas, sin embargo, el partido empezará con escasos minutos de retraso, con el calentamiento y la presentación de los jugadores.

Alcaraz vs Djokovic, el Clásico del tenis

El número uno de la ATP contra el número dos frente a frente, después de lo sucedido en Roland Garros y posteriormente en Wimbledon. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic desempatarán el resultado directo entre ambos de 2023 en la final del Masters 1000 de Cincinnati que comienza en unos minutos.

¿Cuánto mide Carlos Alcaraz? ¿Y Djokovic?

La altura oficial de Carlos Alcaraz, según la página web de la ATP es de 1,83 metros, una estatura que contrasta con los 1,88 metros a los que llega su rival en la final del Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic. Alcaraz está acostumbrado a jugar con rivales que miden más que él, y los subsana con un plus de potencia y rapidez.

¿Dónde ver por TV el Alcaraz-Djokovic?

Para seguir el partido de la final del Masters 1000 de Cincinnati, que mide a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic este domingo a partir de las 22:30 horas habrá que sintonizar el canal #Vamos de la plataforma de pago Movistar+, propietaria de los derechos de emisión de toda la gira norteamericana, incluyendo los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, y el US Open, cuarto Grand Slam de la temporada 2023.

Cuántas veces ha ganado Alcaraz a Djokovic

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han medido hasta el momento, en partido oficial, un total de tres ocasiones, de las cuales dos de ellas han ido a parar al bolsillo del tenista español. Alcaraz impuso su ley en el primer partido entre ambos en el Mutua Madrid Open, en 2022. Novak Djokovic se tomaría la revancha en la semifinales de Roland Garros 2023 y por último Alcaraz vencería en una histórica final de Wimbledon hace tan solo unas semanas.

Quién es el entrenador de Carlos Alcaraz

El entrenador de Carlos Alcaraz es ni más ni menos que Juan Carlos Ferrero, ex número uno del ranking ATP y la persona que guía como técnico principal la carrera de Carlitos, desde que este tenía 15 años. Por su parte, el entrenador de Novak Djokovic es también un ex tenista profesional, campeón de Wimbledon en el año 2001, el croata Goran Ivanisevic.