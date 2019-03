Cantona y el padre de Neymar estuvieron cerca de llegar a las manos tras el PSG – United

El padre de Neymar tuvo una fuerte discusión con Eric Cantona después de que el ex delantero del United se mofase de la eliminación del PSG en Champions League, ante la presencia del padre del jugador, sus amigos y del hermano de Marquinhos. Tuvieron que intervenir los servicios de seguridad del PSG.

La debacle del PSG en Champions League sentó como un jarro de agua fría en el seno de la entidad francesa. No es para menos, después de más de 1.000 millones de euros invertidos sin éxito en fichajes para alcanzar el objetivo de ganar la Copa de Europa. Uno de los más molestos fue el padre de Neymar Jr. que estuvo a punto de llegar a las manos con la leyenda del Mancherter United, Eric Cantona, según informa ‘RMC Sport’.

Con el pitido final, la incredulidad se apoderó de los parisinos, que no daban crédito a lo sucedido sobre el césped. De hecho, el propio Neymar se quejó fuertemente en Instagram por la aplicación del VAR, que señaló de forma correcta un penalti en el minuto 90 a favor de los de Old Trafford. Fue entonces donde entró en escena el ex delantero de los red devils.

La leyenda del conjunto inglés estaba en la grada junto a Paul Pogba y Patrice Evra. Los tres enloquecieron con la clasificación del United para los cuartos de final de la máxima competición, después de remontar un 0-2 adverso que traían de la ida. Al final del encuentro, Cantona se dirigió hacia los ‘Toiss’ -amigos de Neymar- que se encontraban junto al padre del futbolista y al hermano de Marquinhos, presentes todos ellos en el palco, riéndose de la eliminación del conjunto parisino.

Las provocaciones del ex jugador del United no gustaron al padre de Neymar y ambos estuvieron a punto de llegar a las manos. La acalorada discusión tuvo que ser frenada por los servicios de seguridad del París Saint-Germain para evitar que fuese a más. Tras ello, el ex delantero bajó a los vestuarios a celebrar el pase a la siguiente ronda con la plantilla, con Ole Gunnar Solskjaer y con otra leyenda de los ingleses, Sir Alex Ferguson.