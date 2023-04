Cancelo provoca un nuevo incendio del vestuario del Bayern

Ni las victorias eximen al vestuario del Bayern de Múnich de problemas. Tras la destitución de Julian Nagelsmann y el posterior anuncio de Thomas Tuchel como nuevo técnico de los bávaros, se ha producido un nuevo incendio en el conjunto alemán. El encargado de prender la llama en esta ocasión fue Joao Cancelo. El lateral portugués volvió a ser suplente en el vital triunfo de su equipo frente al Borussia Dortmund por 4-2 y sólo disputó los últimos diez minutos, algo que no le hizo nada de gracia.

El futbolista, enfurecido por la situación que está atravesando, se marchó a vestuarios rápidamente y tan siquiera se paró a celebrar la victoria ante la afición bávara, ni tampoco con sus compañeros. El Bayern se jugaba el liderato de la Bundesliga en dicho encuentro pero el verse, otra vez, suplente con el nuevo técnico le hizo tomar esa drástica decisión, abandonando a los jugadores de su equipo y a sus aficionados al término del partido en el Allianz Arena.

Este sólo es un episodio más para el olvido en la temporada de Cancelo. El portugués fue cedido al Bayern en enero debido a la falta de minutos en el Manchester City, además de por sus problemas con Pep Guardiola. Desafortunadamente para él, su etapa como bávaro no está yendo como él esperaba, ya no sólo por no haberse ganado un hueco en el once inicial, sino por sus incidentes fuera del terreno de juego.

Desde que llegó a Múnich en enero, a Cancelo le ha pasado de todo. Perdió los papeles en un entrenamiento, fue supuestamente uno de los jugadores que le hicieron la cama a Nagelsmann y, por último, según Bild, se desentendió de sus compañeros y de su afición para marcharse directamente al vestuario en el partido más importante de su equipo en Liga.

De momento el Bayern le respalda

El director deportivo de la entidad alemana salió en su defensa para quitarle hierro al asunto. «Son emociones después del partido. No es un problema, es normal que un jugador se decepcione cuando no juega. Cancelo es un jugador ‘top’ y tendrá su tiempo de juego», sentenció Hasan Salihamidzic.

Por tanto, tras sus suplencias ante PSG, Borussia Monchengladbach, Unión Berlín y Stuttgart, habrá que observar qué sucede en el próximo choque, que se antoja decisivo para el equipo alemán. El Bayern disputará frente a su ex equipo la ida de los cuartos de final de la Champions League y Cancelo buscará resarcirse en el Etihad para ganarse así la confianza de Tuchel y tener más protagonismo en el último tramo de temporada.