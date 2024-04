La derrota por 1-4 ante el PSG en Montjuic y la consecuente eliminación del FC Barcelona de la Champions League han creado un clima de crispación entre los seguidores culés que, en muchos casos, supera la mera crítica que suele ser habitual tras una derrota. El portugués Joao Cancelo ha denunciado algunos comentarios que atacan directamente a miembros de su familia y que no pueden ser tolerados ni mucho menos aceptados como normales.

«A mí me dijeron de todo. Hay comentarios en Instagram que le desean la muerte a mi hija que está por nacer. Eso no me lo dicen a la cara, seguro, porque vamos a tener problemas, pero en comentarios dicen lo que sea», ha comentado el defensa portugués cedido en el FC Barcelona por el Manchester City.

Cancelo se mostró triste al reconocer que la sociedad en general está atravesando un momento complicado en el que la violencia verbal y los insultos son la base de cualquier crítica. «Ofenden a mi esposa, a mi hija que está por nacer, a mi bebé. Hoy el mundo es cruel y hay que saber vivir con eso. Desear la muerte a un bebé es una cosa muy grave. Que me critiquen como jugador como hizo Ferdinand, pero que no hablen de mi familia. Que hablen de mí como jugador, no como persona», ha declarado el luso.

En una entrevista concedida a ESPN, Joao Cancelo fue preguntado precisamente por las críticas que el ex futbolista del Manchester United le dedicó tras la eliminación europea. «Ferdinand fue un grandísimo jugador pero seguro que también cometió errores. Todos los cometemos. Pero claro, ahora es comentarista y su trabajo es dar su opinión y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y yo estoy aquí para aceptarlo», ha continuado el zaguero.

El Barça quiere a Cancelo en propiedad

Asimismo, también ha asegurado que la derrota es lo que no le deja dormir. «Yo personalmente cuando no gano me cuesta dormir porque siento que no hice bien mi trabajo». Cancelo fue uno de los jugadores sobre el que más críticas se vertieron tras la dolorosa derrota por 1-4 frente al PSG ya que no fue capaz de frenar a Ousmane Dembelé, que anotó el tanto del empate y sobre el que cometió un absurdo penalti que se encargó de transformar Mbappé. Un gol que dio al traste con todas las ilusiones y esperanzas blaugranas.

Aun así, el portugués está cuajando una gran temporada en el conjunto dirigido por Xavi Hernández y el club ya busca fórmulas para poder quedarse al futbolista en propiedad o para alargar su cesión. Una operación que no parece que vaya a resultar sencilla debido a la maltrecha economía del FC Barcelona. Además, aún queda por conocer la postura del Manchester City, club propietario de los derechos federativos del portugués, que no se ha pronunciado respecto a los planes que tenga con el lateral zurdo a partir de la próxima temporada. Por tanto, el ‘caso Cancelo’ será uno de los principales temas a abordar por parte de Deco y de su equipo durante este verano.