El culebrón de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa. De hecho, todo apunta a que la influencer argentina habría perdonado al delantero del PSG tras pillarle mensajes tonteando con la China Suárez, la tercera en discordia en este lío de faldas. Aunque ella todavía no ha confirmado ese perdón, pues sigue muy dolida con la traición del padre de sus dos hijas más pequeñas.

Una historia que recuerda mucho precisamente a la de su hermana Zaira Nara, que hace años sufrió algo parecido también con un futbolista, concretamente un viejo conocido del fútbol español, el uruguayo Diego Forlán. Y es que amos estaban ya prometidos después de tres años de noviazgo. “Menos mal que no me casé”, tuiteó Zaira en la noche del 12 de junio y así protagonizaba uno de los grandes escándalos mediáticos del año, que incluso hoy sigue dando que hablar.

Faltaba solo un mes para que pasara por el Registro Civil y tres meses para que se casara por Iglesia con el ariete, por aquel entonces en el Atlético de Madrid y en un espectacular momento de forma. Pero a Zaira Nara había detalles del delantero que seguían sin gustarle, y empezó a indagar junto a su hermana Wanda.

«Estaba en Miami de vacaciones y vi un mensaje de WhatsApp que no me gustó. Una fiestita de despedida de soltero», decía hace un tiempo, confesando que poco antes de la boda con Forlán revisó su móvil y encontró ese polémico chat que terminó con la relación. «Me estaba por casar pero no quería hacerlo, había algo que no me hacía sentir tan cómoda. Me iba acercando al momento y me daba miedo. Fue horrible», añadió.