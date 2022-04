Sergio Busquets dio la cara después de la estrepitosa derrota del Barcelona en el Camp Nou, a manos del Rayo Vallecano. El capitán del conjunto azulgrana hizo autocrítica de un equipo que se ha hundido, sobre todo en los encuentros como local, y que regala la Liga al Real Madrid con cinco jornadas por disputarse.

«Nos está costando mucho, empezamos encajando muy rápido y luego cuesta mucho más. Los equipos contrarios ganan confianza, se encierran más, juegan con el resultado. Cuando no eres efectivo en ambas áreas cuesta el doble… estamos en esa dinámica en el Camp Nou», se sinceró Busquets, a pie de campo, minutos después de confirmarse la debacle ante el Rayo.

«Normalmente los goles siempre vienen por algún despiste, el equipo no ha salido mal, pero en una jugada que habíamos visto 200 veces en vídeo que la hacen muy bien con Álvaro García nos la han hecho y no la hemos podido parar», reconocía Busquets, que destacó el colchón con el que contaban en la segunda posición y que han perdido. «Ha sido difícil, ellos estaban bien plantados, si pasan los minutos y no haces gol todo cuesta mas, las pérdidas de tiempo. Teníamos un colchón pero no lo hemos aprovechado y estamos empatados con el Sevilla».

Xavi reaccionó en la segunda mitad aunque las decisiones no fueron nada fructíferas. Busquets intentó explicarlas en el micrófono de Movistar +. Lo que hemos hecho es poner más jugadores ofensivos, ir a por el partido. Hemos tenido centros, llegadas, jugadas en el área… pero no ha podido ser». «Yo desde donde estoy no la he podido ver pero si el árbitro no la ha pitado no hay vuelta atrás», finalizó, sin mojarse sobre el posible penalti de Catena a Gavi.