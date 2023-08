Bordalás: «El Barça no tiene el estilo que se atribuye, el ‘tiki taka’ pasó a la historia»

José Bordalás se ha despachado con una notable crítica al Barcelona antes del encuentro del próximo domingo que su equipo, el Getafe, disputará ante los culés en la jornada inaugural de la Liga. El técnico ha asegurado que el Barça no practica el estilo asociativo de fútbol que se atribuye y que sus forma de jugar es similar a la del resto de equipos.

«Le tengo un gran respeto a Xavi y nunca tuve intercambio de críticas con él, podemos tener distintas opiniones pero nunca criticando al rival. Nunca lo he hecho. Respeto todos los estilos, que son válidos. El estilo del Barça no es el que se atribuyen, de tener la posesión porque ha cambiado radicalmente», opinó Bordalás en rueda de prensa.

«Pueden tener posesiones largas, ser verticales, defender en bloque bajo o hacer presión alta. Se ha adaptado al fútbol moderno. El ‘tiki taka’ famoso pasó a la historia, fue interesante y determinante pero el fútbol cambió y los equipos buscan velocidad y calidad», apuntó, en este sentido.

Preguntado por las críticas de Xavi al terreno de juego del Getafe la temporada pasada, Bordalás no opinó al no estar él presente. «Estoy centrado en el partido que vamos a disputar. Y, sinceramente, bastante tenemos con las dificultades actuales, de no tener confeccionada la plantilla. Los campos de fútbol están todos en perfectas condiciones, nadie nos podemos quejar porque la Liga te exige un mínimo y nadie puede dejar el campo a su antojo», argumentó.

Sobre el partido, aseguró que tiene «mucha confianza» puesta en este arranque liguero: «Estamos ilusionadísimos. No será fácil pero estamos muy convencidos y preparados, el equipo hará un gran partido y un gran esfuerzo y ojalá podamos disfrutar de un gran partido. El Barça es un grandísimo equipo, que ha tenido grandes y numerosas incorporaciones la temporada pasada y esta. Es un equipo muy potente, grande e histórico, y su objetivo es conseguir títulos. Es el actual campeón y ha demostrado en esta pretemporada que tiene un gran potencial».