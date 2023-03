Madrid sigue trabajando sin descanso para albergar un Gran Premio de Fórmula 1 en la capital de España. Stefano Domenicali, presidente de la F1, dijo durante su visita a Madrid para la inauguración de Fórmula 1: The Exhibition que el proyecto estaba en conversaciones. Su homólogo en MotoGP, Carmelo Ezpeleta, va más allá en una entrevista y aseguró que están barajando la posibilidad de hacer un gran premio conjunto en Madrid de ambas competiciones.

La idea del CEO de Dorna no es otra que organizar un Gran Premio de MotoGP en Madrid con la F1 el mismo fin de semana y en el mismo circuito, algo que sería insólito. Hasta ahora tan sólo se había hablado de la posibilidad de que la capital acogiera una prueba del ‘Gran Circo’. Cabe recordar que en España ya se celebran cuatro grandes premios de MotoGP (Barcelona, Jerez, Valencia y Aragón), aunque este año ha comenzado la rotación de las cinco de la Península (contando Portugal) y Aragón se ha caído del calendario.

Ezpeleta soltó la bomba en una entrevista reciente donde reconoció que habló con Domenicali para tratar la posibilidad de organizar un gran premio de F1 y MotoGP el mismo fin de semana: «He hablado con Stefano Domenicali para hacer un campeonato de F1 y de motociclismo el mismo fin de semana en el mismo circuito. Le estamos dando vueltas».

Acto seguido, el CEO de Dorna reconoce en Cope que la ciudad elegida sería Madrid y que ya se ha puesto en contacto con Almeida para tratar la posibilidad, aunque eso sí sería para a partir de 2028. «Stefano me ha hablado para un circuito en Madrid y he hablado con el alcalde de Madrid. Tenemos que ver porque necesitamos escapatorias más grandes que son más difíciles en circuitos no permanentes. Tenemos contrato hasta 2027 con los circuitos; sería para más tarde», comentó.