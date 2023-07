Bombazo en la Euroliga: Kemba Walker ficha por el Mónaco

Kemba Walker se ha convertido en el bombazo del verano en el mercado de fichajes de la Euroliga. El Mónaco ha anunciado el fichaje del cuatro veces All-Star de la NBA que se encontraba sin equipo desde que fuera cortado por los Dallas Mavericks el 6 de enero de 2023. De esta manera, el club del Principado se hace con una de las grandes bombas del mercado que formará pareja con Mike James.

El base americano estaba llamado a ser una de las grandes estrellas de la NBA, donde fue elegido por los Charlotte Bobcats (ahora Charlotte Hornets) en el número 9 del Draft en 2011. Allí vivió sus mejores años. En su última campaña en los Hornets, Kemba firmó la mejor temporada de su carrera promediando 25,6 puntos, 4,4 rebotes y 5,9 asistencias por partido. Casi nada.

Esto hizo que los Boston Celtics se interesaran en él en busca de que liderara al equipo hacia el sueño del anillo. Lo cierto es que desde su salida de Carolina del Norte en 2019, sus números han ido a menos. En su primera temporada en el TD Garden promedió 20,4 puntos por partido, su cifra más baja desde la 2014-15 (17,3 puntos por encuentro). Aquella campaña sería la última que el base acudiría al All-Star tras cuatro apariciones consecutivas (2017, 2018, 2019 y 2020).

ᴋᴇᴍʙᴀ ᴡᴀʟᴋᴇʀ ᴇsᴛ ᴍᴏɴéɢᴀsǫᴜᴇ 🔴⚪️ ✍️ L'AS Monaco est heureuse d'annoncer la signature pour la saison à venir du meneur américain 🇺🇸 4️⃣ fois All-Star 🌟 le meilleur marqueur de l'histoire des Charlotte Hornets (12 009 points) a disputé 750 matchs en NBA 🔛 🚀… pic.twitter.com/FYFX1ionHh — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 21, 2023

No obstante, el bajón definitivo lo daría al salir de Boston. En la franquicia de Masschusets fue la última vez que se vio una buena versión de Kemba Walker. A partir de fue dando tumbos de un lado otro. El 18 de junio de 2021 fue traspasado a los Thunder de Oklahoma a cambio de Al Horford y Moses Brown, pero allí apenas estaría unos meses ya que el 6 de agosto sería cortado por los Thunder. Unos días después firmó por los New York Knicks. Parecía que en la Gran Manzana el base volvería a resurgir después de firmar un triple-doble (10 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias) en la victoria frente a los Atlanta Hawks en navidades, pero no fue mas que un espejismo.

Tras pasar de un equipo a otro, finalmente acabó firmando por los Dallas Mavericks de Luka Doncic la pasada temporada donde apenas jugó nueve partidos antes de que le cortaran. Ahora, a sus 33 años, Kemba aterriza en Europa por primera vez en su carrera en busca de una nueva oportunidad de recuperar su mejor versión. Ya estuvo cerca de venir la pasada campaña, sonó para el Armani Milan, pero finalmente ha sido el Mónaco quien se ha hecho con los servicios del base norteamericano.