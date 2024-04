No se habla de otra cosa en Italia. Terremoto en la Serie A, y el protagonista es un futbolista español. Se trata de Luis Alberto, una de las grandes estrellas del campeonato italiano y de su equipo, la Lazio. El gaditano lleva varios años amagando con marcharse, pero hasta ahora nunca se dio. Sin embargo, el talentoso mediapunta ha estallado y asegura que esta va a ser su última temporada en el club romano.

En declaraciones a DAZN Italia después de la amplia victoria de la Lazio por 4-1 frente a la Salernitana, el centrocampista confirmó que quiere cambiar de aires este verano, dejando claro que ya ha pedido a los dirigentes que le dejen salir cuando termine la presente campaña, algo que desde la entidad tendrán que valorar y estudiar, porque dejar salir gratis a uno de tus mejores jugadores no es muy común en el mundo del fútbol.

El calentón de Luis Alberto

«Lo único que espero este año es divertirme en mis últimos partidos aquí. No sé qué pasará con este proyecto, pero yo no estaré aquí. He pedido la rescisión, no quiero recibir ni un euro más de la Lazio durante los próximos cuatro años. Este club me ha dado mucho, pero es el momento de marchar y que el dinero de mi dinero vaya para otros», dijo Luis Alberto en la entrevista a pie de campo tras el encuentro. El problema es que el gaditano renovó hasta 2027 el pasado mes de octubre con la Lazio, por lo que el club tiene la sartén por el mango y lo normal es que pida un traspaso a cualquier equipo que venga a por él en verano.

«Han sido 2-3 semanas duras para mí por lo que ha pasado», dijo aludiendo a la salida de Maurizio Sarri. Y es que la Lazio vive un momento complicado a nivel de resultados. La salida del entrenador italiano y la llegada de Tudor parecía haber devuelto algo de ilusión, pero dos dolorosas derrotas han caldeado el ambiente hasta el punto que los ultras se pasaron el último partido protestando en contra de directiva y jugadores. «No sois dignos de llevar nuestra camiseta», se podía leer en una pancarta en la que se veían los dorsales de los jugadores que cayeron en el derbi ante la Roma.

Al margen de todo esto, Luis Alberto lleva varios años con ganas de marcharse de la Lazio. Deportivamente es una estrella allí, uno de los jugadores clave todas las temporadas con goles y asistencias, pero siente que su ciclo allí ha terminado. Desde la cúpula siempre han conseguido convencerle, pero este año parece diferente, sobre todo porque las declaraciones que hizo ayer son definitorias. En cualquier caso, quedan meses de culebrón, porque la Serie A sigue en juego y luego cuando el mercado abra tanto el jugador como el club tendrá que buscar soluciones, ya que la recisión que él pide no parece la mejor vía de escape para la Lazio, que intentará hacer caja con Luis Alberto pase lo que pase y diga lo que diga.