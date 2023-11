El bombazo del año: relacionan a Aitana con Carlos Alcaraz tras su ruptura con Yatra

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra ya no son pareja. Así lo confirmó el cantante colombiano con toda la naturalidad del mundo tras ser preguntado por un reportero, asegurando que siguen siendo amigos pero que en estos momentos ambos son «solteros». La artista española lo está pasando bastante mal como ha quedado claro en sus últimos conciertos, aunque podría haber recuperado la ilusión con Carlos Alcaraz, amigo de su ya ex novio.

Ha sido el programa Vamos a ver de Telecinco el que ha lanzado el bombazo, que ha generado una enorme expectación tanto en el mundo del corazón como en las redes sociales. De hecho, la propia Aitana ha sido cuestionada por esos rumores que le relacionan con el joven tenista español, respondiendo lo siguiente entre risas: «Y con 50 más. Bueno, supongo que viene la época en la que me conseguís un novio cada día».

Es importante destacar que Carlos Alcaraz es amigo de Sebastián Yatra, y en más de una ocasión se les ha visto pasando tiempo juntos, ya sea con el colombiano animando a su amigo durante un partido o participando en una pachanga de tenis. De hecho, esa amistad habría permitido a Aitana conocer al deportista murciano, por el ahora estaría interesada según la citada información.

Aitana habla de Yatra

Conocida por su rechazo a hablar de su vida privada, Aitana rompió su habitual silencio después de las afirmaciones de Sebastián Yatra confirmando la ruptura. «Sebastián siempre ha sido uno de mis mejores amigos y seguirá siéndolo. Eso es lo que voy a decir, y no diré nada más. Somos muy buenos amigos, y eso está genial», añadió ante la insistencia de los varios reporteros que la esperaban en el aeropuerto.

Al mismo tiempo que el intérprete de Un año confirmaba su ruptura, Aitana se encontraba completamente sumergida en sus compromisos profesionales, realizando el concierto que dictaba su agenda en Bogotá para el 27 de noviembre. Una vez comenzó el show, la cantante no pudo reprimir las lágrimas, algo que muchos internautas han interpretado como la consecuencia de un duro trance por el que está atravesando a raíz de su ruptura sentimental.

No obstante, la catalana quiso sincerarse sobre el motivo de su emoción en directo: «Mi padre antes de salir me ha dicho frases súper bonitas que estaba viendo en TikTok. Yo le decía: ‘Papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal porque hoy emocionalmente no estoy bien», reconocía, añadiendo que no se puede estar bien todos los días.

Sin embargo, para tranquilizar a los presentes sobre su bienestar emocional, Aitana confesaba que le hacía muy feliz estar en Colombia «con todo su público», el lugar natal al que, paradójicamente, pertenece Sebastián Yatra, su ya ex pareja.