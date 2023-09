Bezzecchi gana en India, Martín da un golpe al Mundial y Bagnaia se va al suelo

Marco Bezzecchi se ha llevado la victoria en el GP de la India. El italiano sumó un triunfo incontestable en el Circuito Internacional de Buddh por delante de Jorge Martín, segundo en India, y Quartararo tercero. Los dos pilotos de Ducati dan un golpe al Mundial de MotoGP tras la caída de Pecco Bagnaia a ocho vueltas del final. El sueño todavía es posible para el de San Sebastián de los Reyes. Por su parte, Marc Márquez, terminó noveno después de sufrir una caída.

La salida fue mucho más limpia que la de la sprint. Conscientes de la dificultad de la primera curva, los pilotos llegaron a ese primer giro con cuidado y respeto entre ellos. Las Ducati comenzaron muy fuertes con Pecco Bagnaia apretando a Jorge Martín en la salida de India, pero el madrileño aguantó y mantuvo la primera plaza. El italiano se pegó como una lapa al español y acabó pasándole unas vueltas después.

Bezzecchi también lo aprovechó para ponerse segundo y relegar a Martinator a la tercera posición. Por detrás aparecía Fabio Quartararo. El francés firmó una gran salida y superó a las dos Honda para ponerse cuarto, aunque la alegría le duró muy poco porque Márquez le pasó poco después para ponerse a rueda de las Ducati. Mientras tanto, Martín y Pecco peleaban por la segunda plaza del GP de la India. El español le enseñó la moto en varias ocasiones pero el líder del Mundial se defendía muy bien.

Esa pelea favorecía a un Bezzecchi que poco a poco se marchaba en solitario. El del Pramac pasaba al capo de Ducati a 17 vueltas del final y ponía la directa hacia la cabeza de carrera. Marco ya demostró en la sprint que tenía algo más que el resto. Pese al toque en la primera curva que le relegó a las últimas posiciones acabó quinto, por detrás de Márquez y Binder. Martín intentó dejar atrás a Pecco y alcanzar al del VR46 Racing Team pero Bezzecchi estaba muy fuerte y era inalcanzable.

Márquez se aprovechó del adelantamiento de Martín a Bagnaia para pegarse al vigente campeón del mundo. El ilerdense forzó para intentar aguantar el ritmo e incluso superar al italiano pero eso le llevó al error y, por consiguiente, a la caída en la curva uno a 16 del final. Mientras tanto, su compañero en el Repsol Honda, Joan Mir, que se cayó en la sprint, iba quinto, justo por detrás del Diablo Quartararo.

Con Bezzecchi escapado, la pelea estaba por la segunda plaza. Martín y Bagnaia luchaban por algo más que la posición, ya que quedar segundo para el español suponía recortarle más puntos al líder del campeonato. A nueve vueltas del final, Pecco, pasó al piloto del Pramac para situarse por delante y ampliar su ventaja en el Mundial. Pero una vuelta después todo cambió radicalmente. El 1 de Ducati se iba al suelo y la pelea por el título daba un vuelco inesperado.

THE CHAMPIONSHIP IS BLOWN WIDE OPEN!!! 😱@PeccoBagnaia HAS THROWN IT AWAY! 🤯#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/BF4zABqBxg

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2023