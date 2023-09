Bezzecchi firma la primera pole en India con Martín segundo y Márquez sexto

Marco Bezzecchi se ha hecho con la primera pole de la historia en el Circuito Internacional de Buddh. El italiano se impuso a Jorge Martín con un tiempo de 1:43.9 para convertirse en el primer poleman de este Gran Premio y saldrá primero tanto en la sprint como el domingo. Tercero saldrá Pecco Bagnaia, que hizo de liebre para Marc Márquez y Joan Mir, y consiguió colarse en la primera fila de este GP de India de MotoGP.

Las dos Honda consiguieron colarse en segunda fila. Mir y Márquez se metían por primera vez esta temporada, los dos juntos y de forma directa, en la Q2 tras quedar cuarto y décimo en la última Práctica del viernes en India. Este sábado los dos buscaron la rueda del líder del Mundial para hacer una última vuelta lanzada. Primero salía el ilerdense, tras él el italiano y después el mallorquín. Pero Marc se frenó para dejar pasar al vigente campeón del mundo y seguir su estela.

La primera vuelta ya fue buena pero la segunda fue todavía mejor. El 93 se ponía quinto, justo por detrás de Luca Marini, pero Mir le arrebató esa plaza al instante. Detrás de ellos, en la séptima plaza, se colaba otro campeón del mundo, Fabio Quartararo, que finalmente saldrá octavo después de que Zarco mejorara su tiempo. El hecho de no tener datos de las motos en este trazado hace que salga a relucir el talento.

Bez on pole 🌶️

Title rivals behind 👀

Hondas 5th and 6th 👏

We'll see you for the #TissotSprint later! 🏃‍♂️#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/wiWZYeEL6R

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2023