El Betis no se fía del Barça con Vitor Roque: «Nuestro proyecto le gusta, pero no es sencillo…»

La voz que faltaba por escuchar en todo el asunto del fichaje de Vitor Roque por el Betis era la de su presidente, Ángel Haro. El directivo andaluz ha sido cuestionado por ello en la mañana de este miércoles antes de embarcar junto al resto del equipo hacia Eslovaquia, donde disputarán contra el Kryvbas ucraniano la ida de la eliminatoria que da acceso a la siguiente edición de la Conference League. Su respuesta, a decir verdad, no ha sido la más alentadora para la afición verdiblanca, pero la incertidumbre que denota es más por no fiarse del club con el que negocia, el Barcelona, que por su propia oferta.

La intención del Betis es clara: traer a Vitor Roque como cedido y ponerlo de nuevo en el escaparate de Europa para repartirse con el Barça una futura compra venta. Pero la entidad azulgrana no lo va a poner fácil y tiene claro que lo venderá al mejor postor, por lo que a día de hoy aún no se descarta que sea el Sporting de Portugal quien se haga con los servicios del delantero brasileño gracias a un traspaso este mismo verano.

Por eso, Haro se ha limitado a afirmar que «a Vitor Roque le ilusiona el proyecto del Betis», pero que el fichaje no va a ser «sencillo». «Estamos haciendo algunos movimientos para completar la plantilla, fundamentalmente en la posición de delantero y hay tres vías abiertas de las listas cortas. Algunas han sido públicas porque habéis visto estos días los movimientos, estamos hablando con jugador y club», explicó el presidente bético.

«En lo relativo al jugador (Vitor Roque) estamos convencidos de que le apasiona o le ilusiona el proyecto del Betis, pero lógicamente no es sencillo, un jugador por el que hicieron una inversión importante en el Barcelona y estamos en eso, negociando junto con otras vías que están abiertas», añadió Haro, que no se cierra a otras opciones para reforzar la delantera de Manuel Pellegrini.

El Betis descarta la compra total de Vitor Roque

Además, descartó que el Betis se vaya a hacer con los derechos al completo del jugador por una cuestión financiera: «El Betis no va a contemplar una compra en estas magnitudes, no tiene sentido en esta temporada. En otras temporadas podríamos, pero esta temporada ya le digo que no vamos a comprar a ningún jugador de estas magnitudes».

Al ser preguntado por si aceptaría el Barça esa propuesta de cesión con opción de compra, respondió lo siguiente, dando algo de alas a la afición bética: «En eso estamos, estamos negociando estos días, ellos también tienen otras opciones y están viendo si les interesa la posición del Betis y si esta negociación puede llegar a buen puerto. Yo confío que sí, pero es fútbol y nunca se sabe».

Las palabras de Haro, que se ha pronunciado al respecto de este fichaje por primera vez, llegan después de que Joaquín Sánchez, el inesperado encargado de liderar esta operación, dijera este martes que estaban «contentos» en el Betis tras negociar en la ciudad deportiva del Barcelona con Deco. «No, no hay fecha límite hasta que no termine el mercado seguro que van a estar las posiciones abiertas. Ojalá fuera pronto, pero no es la única vía que tenemos abierta, hay otras también muy interesantes y ya veremos cuál se concreta», insistió.

El visto bueno del jugador

«El jugador quiere jugar, la Liga creo que es una plataforma importante para poder demostrar sus cualidades y el del Betis es un proyecto que le gusta. Me imagino que también tendrá otras opciones, pero a nosotros lo que nos ha manifestado es que le gusta mucho nuestro proyecto. Estamos hablando, de una forma genérica, diría que sí, pero ellos también tienen otras opciones abiertas», concluyó Haro, hablando del visto bueno del futbolista brasileño a jugar en el Betis.