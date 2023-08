La pelea por el liderato enfatiza el ya de por sí excelso cartel que supone un partido entre Betis y Atlético en el Villamarín, territorio abonado para Simeone. Los dos ganaron en la primera jornada a Villarreal y Granada y buscan el pleno esta noche en un encuentro cargado de alicientes, de los que gusta ver siempre, por supuesto, que no lo estropeen ni el árbitro ni el VAR. Eso sí, no lo van a tener fácil porque la victoria por dos goles de diferencia del Real Madrid en Almería obliga al Atlético a ganar por el mismo margen y al Betis a hacerlo por tres tantos de diferencia.

El Atlético llega a un estadio que para él es un paraíso desde la llegada de Simeone, que colecciona resultados positivos en el Benito Villamarín, en cuyo banquillo se ha sentado en once ocasiones con el resultado de siete victorias, tres empates y una sola derrota. Por si fuera poco, enfrente se va a encontrar con el chileno Manuel Pellegrini, que jamás le ha ganado un partido oficial. Sin embargo, y éste es un mantra que se repite en el club cuando se le exhiben estos marcados, no son más que estadísticas. Y las estadísticas están para romperse.

El equipo, para empezar, deberá superar la ausencia de un medio centro posicional. Lesionado Koke, sin sustituto aún para Kondogbia, a Simeone no le queda otra que tirar del belga Witsel, al que ya ve más como central que como mediocampista, o darle la responsabilidad al joven Pablo Barrios, que es además la opción más probable. Por lo demás, no estarán Nahuel Molina, Giménez, Reinildo, Correa y el mencionado Koke, mientras que Oblak, con indisposición, será duda hasta el final. El Atlético llega tiritando por las bajas al Villamarín, pero no queda otra.

Tampoco el Betis está ni mucho menos al 100×100. Están lesionados Claudio Bravo, Carvalho, Fekhir y Luiz Enrique y aún siguen sin estar disponibles Marc Bartra y Bellerín, que no están inscritos. Isco será el faro que guíe a un equipo que comenzó la Liga con una victoria de prestigio en el campo del Villarreal y que quiere sepultar esta noche sus últimas estadísticas ante el Atlético. Calidad desde luego la tiene de sobra.

Pita De Burgos Bengoetxea, responsable directo de que el Atlético no fuera subcampeón de Liga la pasada temporada al dejar sin sanción un penalti escandaloso en el área del Villarreal en la última jornada. En la Sala VOR estará Díaz de Mera al cargo del VAR, y ese es otro de los colegiados que no se le dan precisamente bien a los rojiblancos, que en la primera jornada ya tuvieron algún encontronazo con el canario Pulido Santana. Que Dios reparta suerte.

Alineaciones probables:

Betis: Rui Silva, Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda, Guido, Marc Roca, Rodri, Isco, Ayoze y Borja Iglesias.

Atlético: Oblak, Llorente, Azpilicueta, Savic, Hermoso, Carrasco, De Paul, Pablo Barrios, Lemar, Griezmann y Morata.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y Díaz de Mera (VAR).

Estadio: Benito Villamarín, 21.30 horas.