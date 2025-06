Qué diferencia horaria hay con Orlando y a qué hora española son los partidos del Mundial de Clubes hoy

El Mundial de Clubes 2025 sigue con su andadura por el territorio americano y ya se han dado las primeras sorpresas del campeonato. Desafortunadamente, la primera de ellas nos pilla muy cerca, pues el Atlético de Madrid quedó eliminado en la fase de grupos de la competición, a pesar de su triunfo por 1-0 ante Botafogo con un tanto de Antoine Griezmann en los minutos finales de partido.

¿Por qué quedó eliminado? Pues bien, el conjunto rojiblanco debía de ganar por tres goles o más de diferencia para poder rebasar en la tabla clasificatoria al conjunto brasileño, pues en el triple empate a seis puntos, tal y como ha ocurrido con la victoria del PSG ante Seattle, el club dirigido por Diego Pablo Simeone tenía todas las de perder. Y así fue. Fuera del torneo a las primeras de cambio. Esto ha supuesto un duro palo a nivel deportivo y, sobre todo, económico, pues el hecho de disputar el Mundial de Clubes provocaría un incremento significativo en las arcas del equipo español, que ha obtenido un total de algo más de 20 millones de euros por su participación en la fase de grupos.

No obstante, el Atlético de Madrid, además de no quedar muy contento con su eliminación, quedó totalmente frustrado por la actuación del colegiado, que, según varios futbolistas del conjunto rojiblanco, les privó de poder conseguir la clasificación por no pitar dos penaltis «clarísimos» sobre Julián Alvarez en la primera mitad. «Nunca vi algo igual. Los dos eran penalti. No nos está favoreciendo ninguna decisión, nada. Tenemos que jugar contra eso. Hablé con Julián y me dijo que sí, que lo pisó. Si en el doble toque (ante el Madrid en los octavos de Champions) dijo lo contrario y ahora dice que lo pisa…», añadió Giuliano Simeone en el descanso del encuentro.

En la segunda parte, los colchoneros lo intentaron hasta el final, pero la mala fortuna y la poca efectividad en ataque provocaron la eliminación directa del Atlético en el Mundial de Clubes, a pesar del tanto de Griezmann, que puso fin a su sequía de goles, en los últimos minutos de partido.

That’s a wrap on Groups A and B at the #FIFACWC 🎬 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 24, 2025

Partidos de este miércoles 24 de junio

Tras este primer batacazo español en el Mundial de Clubes, la competición sigue durante este miércoles 24 de junio, fecha donde se disputarán hasta cuatro enfrentamientos y entrarán en juego tres de los mejores equipos a nivel europeo: Bayern Múnich, Chelsea y Benfica.