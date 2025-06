El campeón de España de motociclismo Borja Gómez colabora con Ribera en el documental “Historias que nos unen”

Valencia, 24 de junio de 2025 – El campeón de España SSP 600 2021, subcampeón de SBK 2024 y tercer piloto de Honda para el Campeonato del Mundo de SBK, Borja Gómez, es el segundo protagonista del proyecto “Historias que nos unen” del grupo sanitario Ribera. Una iniciativa que pone en valor no solo el inquebrantable binomio deporte y salud, sino también la superación, el esfuerzo y la importancia del cuidado de la salud en el ámbito deportivo.

En este nuevo episodio, Borja Gómez relata en primera persona el accidente más grave de su carrera deportiva: una caída a gran velocidad en el circuito de Misano en 2024, donde la moto le pasó por encima del brazo, provocándole una fractura espiroidea del húmero. “Me vi el brazo colgando y pensé que podía ser el final”, nos cuenta Borja, que en ese momento afrontaba su primera temporada completa en el Mundial de Moto2. Una lesión que lo apartó de la competición durante meses y puso en riesgo su futuro profesional.

Esta nueva historia, pone el foco en el vínculo humano y profesional que se establece entre Borja y Chema Faraco, su fisioterapeuta desde hace más de siete años y miembro de la unidad de fisioterapia deportiva del Hospital Ribera Virgen de la Caridad, de Cartagena. “Lo primero que hice fue venir a Chema. Estuve en la clínica todos los días, incluso fines de semana. También venía a casa, me trataba, me sacaba a comer… Me ayudó a salir adelante mentalmente”, explica el piloto. El tratamiento no solo fue físico, sino también emocional, con un enfoque integral orientado a la prevención, la biomecánica y la recuperación de confianza.

José María Faraco destaca que “no se trataba solo de curar el hueso, había que sacarle mentalmente de esa situación”. Gracias a este trabajo conjunto, Borja volvió a competir apenas dos meses después de la operación, consiguiendo un primer puesto en los entrenamientos y un podio en carrera. “Ese fue el clic. Me di cuenta de que el brazo estaba bien y que éramos igual de rápidos que antes de la lesión”.

“Historias que nos unen” es una campaña estratégica del Grupo Ribera que combina la excelencia en salud con el potencial del deporte. La iniciativa muestra historias reales de superación y resiliencia como la de Borja, pero también la de deportistas como Nayara Arroyo, protagonista del primer video documental de esta colección audiovisual. A través de estos testimonios, Ribera visibiliza el valor de contar con un equipo sanitario cercano, especializado y comprometido, tanto en el deporte como en la vida.

Vídeo “Historias que nos unen-Borja-Gómez”, aquí.

Más información sobre Ribera Activa y las acciones que promueve, aquí.