Billy Kenny está dando mucho que hablar. El que fuera una joven promesa del Everton y una de las grandes esperanzas del fútbol inglés en los años 90, se abre más de 30 años después y cuenta todo lo que vivió, sus problemas con las drogas y el alcohol, sus lesiones, etc. Espera que su caso pueda servir a jóvenes jugadores actuales y sus palabras están dando la vuelta al mundo.

«Nunca tomé una cerveza hasta que llegué al primer equipo del Everton. Era una especie de norma… Sentía que tenía que encajar en el equipo porque en ese momento era sólo un niño. Fue entonces cuando bebí alcohol y consumí cocaína durante 25 años sin parar. Ha sido un no parar. Me sorprende que todavía esté vivo. Simplemente me levantaba, consumía, bebía dos días, tres días bebía, dos días de dormir, comer comida china y volver a lo mismo», cuenta en una entrevista para Liverpool Echo.

La muerte de su madre lo cambió todo

«Fui un egoísta de mierda. Todo lo que Lo que yo quería era alcohol y drogas. Este es mi mayor arrepentimiento y no se va a ir: lo que le hice a mi padre y a mi madre. A mi padre le encanta el fútbol, pero hubo un momento en que no podía salir de la casa», añade Billy Kenny, que encontró la fuerza para luchar contra una adicción a las drogas tras la muerte de su madre.

«Estoy sobrio y eso es genial. Soy consciente de dónde me equivoqué cuando era más joven. Puedo ver que claramente necesitaba ayuda, pero la ayuda no estuvo allí para mí. Todavía tengo mis días malos, en los que tengo que trabajar muy duro para mantenerme cuerdo y sobrio, pero siento que la vida me va muy bien. Tengo una segunda oportunidad en la vida. Jugué en el Everton y nadie puede quitarme eso. Lo disfruté. Ahora, esto es otra fase de mi vida y estoy empezando a disfrutarlo», finaliza.