Beatriz Ferrer-Salat es a la Doma Clásica lo mismo que Rafa Nadal al tenis

Hay nombres que brillan por mérito propio y que merecen un nombre dentro del deporte como Beatriz Ferrer-Salat. Estamos fechas en las que los deportistas más importantes de cada país sueñan con París y se preparan con ilusión para los Juegos Olímpicos que se disputarán este verano en la capital gala.

El mundo de la hípica cada vez es más grande, cuenta con más adeptos y mueve ya el 0,6% del PIB nacional de nuestro país. En cierta medida, este auge se le debe a nombres que se han dejado la piel por este deporte, llevándolo al sitio en el que a día de hoy está. En la historia del mundo hípico, solamente un apellido cuenta con dos medallas olímpicas en su haber, y ese es Ferrer-Salat.

Beatriz Ferrer-Salat es el emblema de la hípica española, es la única deportista de la historia ecuestre con dos medallas olímpicas colgadas en su cuello, allá por 2004 en Atenas, con su admirado Beauvalais. La catalana fue plata por equipos y bronce individual. Anteriormente ya tenía dos medallas en el Campeonato del Mundo de 2002, y su trayectoria intachable sigue su curso hasta el presente 2024, con diez campeonatos de España ganados, medallas en Campeonatos de Europa y triunfos a lo largo y ancho del mundo.

La templanza de Beatriz es por todos reconocida, y su monta una garantía al entrar por la línea central del cuadrilongo. Desde los Juegos Olímpicos de 1996, ha sido el estandarte principal del equipo español. Quitando las citas de 2008 y 2012 donde no pudo participar por lesión de su montura, cinco son los Juegos en los que ha participado con grandes resultados.

Es una realidad que el 2024 no está siendo su mejor temporada, pero la Doma Clásica parte de una subjetividad de los jueces con la que no ha de lidiar otro deporte (juzgan según su criterio e intereses ese día), y está en juego la situación del otro compañero de pista, el caballo. En este caso, “Elegance”, el primer espada de Beatriz, es un caballo con una energía desbordada, pero que ya ha demostrado con creces lo que es ganar varios campeonatos de España o hacer una destacada actuación en Tokio 2020.

Hora de elegir jinetes

Beatriz podía haber optado por competir mucho este año fuera como han hecho otros jinetes, podía haber convocado a la seleccionadora nacional a su casa como han hecho otros jinetes, podía haber predispuesto muchos factores, como el limitar la comida de su caballo para restarle energía, pero no lo ha hecho. La mejor amazona de la hípica española se ha centrado en las amazonas a las que dirige, en la proyección Equus& Friends y de la “Beca Beauvalais” y, en definitiva, sí, se ha levantado a las 5.30 am para darle el desayuno personalmente a sus caballos y empezar a montar a las siete, pero no ha “forzado” la máquina en ningún sentido.

En estas fechas, después del Campeonato de España y los concursos internacionales de Jardy (Francia) y Kronberg (Alemania), el comité técnico de la Real Federación Hípica Española ha determinar qué tres jinetes constituyen el equipo titular de cada disciplina, así como el reserva.

Si la hípica fuera un deporte de grandes masas como lo es el tenis, las redes estarían inundadas con el nombre de Beatriz Ferrer-Salat, haciendo el símil con Nadal. Beatriz es el ejemplo en el que se inspiran las jóvenes promesas de la actualidad, es el nombre por el que se nos reconoce fuera de las pistas españolas y es la amazona que más ha hecho demostrado dentro de un cuadrilongo llevando la bandera de España muy dignamente. Beatriz es la amazona con la que lloran de emoción los fans que coinciden con ella en Ifema Madrid Horse Week y hacen cola para hacerse una foto, Beatriz es la Doma Clásica, y la Doma Clásica es Beatriz.

Dentro de unos días sabremos el criterio con el que conforma los equipos la dirección técnica de la Real Federación Hípica Española, pero está claro que la trayectoria y resultados de toda una vida, merecen un respeto y un puesto ganado a pulso. Esperamos ver a Ferrer-Salat junto a Nadal haciendo el desfile en los Juegos Olímpicos de este verano.