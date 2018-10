El Barcelona sólo podría fichar a Neymar si fuera gratis

El Barça no podría hacer frente económicamente a una operación así después de la gran inversión de los últimos años En la cúpula del Real Madrid están tranquilos: "Con Neymar no nos preocupa el Barça, nos preocupan dos personas: el padre y el Jeque".

La posible vuelta de Neymar al Barcelona está en boca de todos. Varios medios apuntan que el jugador brasileño quiere regresar a su antiguo club porque no es feliz en París. No sería de extrañar que esa sea su intención, pues el carioca se dio cuenta desde su llegada al fútbol francés que la repercusión es mucho mejor allí y que será difícil ganar un Balón de Oro jugando en el PSG. Sin embargo, por mucho que Neymar quisiera volver al Barcelona, la operación es totalmente inviable en lo económico para el club catalán.

En primer lugar, todo va a depender del PSG y del jeque Al Khelaifi. En Francia no hay cláusulas de rescisión, por lo que si la entidad gala se cierra en banda y se niega a vender a su gran estrella, no habrá ni culebrón… Sin embargo, muchas veces los jugadores pueden hacer presión para salir de sus clubes pese a tener contrato en vigor. Y ese puede ser el caso de Neymar, que no parece que vaya a aguantar hasta 2022 en París.

Pero, aunque el PSG aceptara negociar por Neymar, el Barcelona no podría acometer en estos momentos un fichaje de tal calibre, una operación que rondaría los 300 millones de euros (o incluso podría salir por 200 pero aún así también sería inviable). Y es que el Barça se ha gastado 125 kilos esta temporada, más los 344 millones de euros que desembolsó durante el curo 2017/18 en jugadores como Dembélé, Coutinho o Paulinho. En ese sentido, Toni Freixa, abogado, ex directivo y ex candidato a la presidencia del Barcelona tiene muy claro que el Barcelona no puede fichar a Neymar aunque éste quisiera volver.

“¿Va en serio esto que estáis planteando? ¿Neymar viene gratis? No me tomo en serio el tema. El Barcelona, en toda su historia, ha conseguido fichar a un jugador del PSG, Lucas Digne. Ningún otro que el Barça haya intentado fichar, y hay muchos ejemplos, se ha conseguido fichar. Bien porque el PSG no vende o bien porque el Barcelona no puede pagar el precio que pone. Conozco bien la situación económica del Barcelona, que es lo que se ha hecho últimamente y lo que se quiere hacer con el Espai Barça. Si el PSG le diera la carta de libertad a Neymar… “, dijo en la Cadena Cope.

“No nos preocupa el Barcelona”

El Real Madrid, por su parte, está muy tranquilo en este asunto. En Concha Espina saben perfectamente que el Barcelona no puede acometer una operación de tal calibre, pero todo este ruido hasta puede beneficiar al club blanco. En el momento de que Neymar presione y consiga que el PSG negocie por él, el Real Madrid pasaría a la acción para fichar al carioca, viejo deseo de Florentino Pérez. “Con Neymar no nos preocupa el Barça, nos preocupan dos personas: el padre y el Jeque”, dicen de puertas para adentro en los despachos del Bernabéu.