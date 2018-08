La operación por la que el Sevilla quiere incorporar a Munir incluiría también a Aleix Vidal El Barcelona acepta la oferta del club hispalense y el fichaje está pendiente del 'sí' final del propio jugador Otra vez el club hace un acuerdo a espaldas de Valverde, que prefiere que se quede Munir y que se vaya Paco Alcácer

Al Camp Nou ha llegado una oferta irrechazable por Munir El Haddadi. El Sevilla, que tenía medio apalabrado el fichaje de Aleix Vidal, ha elevado su proposición y ha apuntado por el delantero hispanomarroquí formando un pack que no puede rechazar el Barcelona. Así lo adelanta el diario Sport, que apunta que la pelota está ahora mismo en el tejado del jugador.

No estaba en los planes del Barcelona dejar marchar a Munir esta temporada. El jugador entraba en los esquemas de Ernesto Valverde este curso, tras convencerle en lo que va de pretemporada, y desde la dirección deportiva no se estaba trabajando en su marcha. Pero la situación ha cambiado drásticamente estos días con la oferta que ha puesto encima de la mesa el Sevilla. Otra vez los intereses del club que desafían la voluntad de su entrenador, como ocurrió en el caso Paulinho.

Los nervionenses tenían muy próximo el fichaje de Aleix Vidal, que había dado el sí para su regreso a Sevilla. Pero muy diferente es el caso de Munir, que tiene en su cabeza la idea de continuar en el Barcelona y luchar por tener el máximo número de minutos en una de las plantillas más competitivas del mundo. El delantero sabe de la dificultad para hacerse con un hueco en el once culé pero cuenta con la confianza de Valverde, aunque éste no le pueda garantizar muchos minutos.

La oferta del Sevilla convence en el club blaugrana, que está dispuesto a desprenderse de ambos jugadores para ir haciendo una caja más que necesaria para pagar las mejoras de contrato firmadas las dos últimas temporadas a los Ter Stegen, Busquets, Messi, Suárez, Rakitic…. No se contaba con Aleix Vidal y en el caso de Munir podría ser una buena vía para obtener algo de un jugador que acaba contrato al final de esta temporada y no existe de momento una gran predisposición a su renovación.

El Barcelona ya ha dicho sí al Sevilla y ahora mismo todo está pendiente del jugador, que se lo está pensando.

El Sevilla le garantiza la importancia y los minutos que no le puede dar el Barcelona y ese es un gran aliciente para el delantero, que ya sabe lo que es vivir en el ostracismo una temporada. La operación está pendiente de la decisión de Munir, ya que Sevilla y Barcelona ya están de acuerdo en todo. Su marcha no cambiaría los planes de los culés con Paco Alcácer, que también tiene las horas contadas en el Camp Nou, ni la decisión de no firmar a un delantero, al menos, esta temporada.