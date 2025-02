Las últimas noticias sobre el fair play financiero del Barça son positivas… o eso parece. El subidón del Barça y la mejora de su límite salarial han sido recibidos favorablemente, como un avance, pero la realidad es que su estabilidad sigue siendo muy frágil y que pueden estar de nuevo a punto de quedarse fuera de la regla 1:1, la misma que fija esa tranquilidad y normalidad.

Tras este mercado de invierno de 2025, el club ha mejorado su límite salarial en 37,2 millones de euros, una cifra que, aunque positiva, expone las dificultades económicas que persisten en la entidad presidida por Joan Laporta, que pese al avance, siguen teniendo el límite excedido y, si no resuelve de nuevo esta tesitura antes del 1 de julio, volverá a perder la posibilidad de fichar bajo la regla del 1:1 en verano.

El incremento del límite salarial del Barça en este mercado responde a dos operaciones clave. Por un lado, a la venta de los derechos de explotación de 475 asientos de los palcos VIP del nuevo Camp Nou por 100 millones de euros –y que ahora están bajo lupa tras la denuncia de la Liga de Javier Tebas–; y por otro lado, la mejora del contrato con Nike, que supone un aumento de 45 millones de euros anuales. Sin embargo, estos acuerdos no han sido suficientes para tapar el tremendo agujero que generó Barça Studios, un boquete de 108 millones en las cuentas del club…

La inyección económica ha permitido la inscripción de jugadores como Dani Olmo y Pau Víctor –tras la aprobación del CSD–, pero no es suficiente para acomodar el nuevo salario de Iñigo Martínez ni las numerosas renovaciones gestionadas por Deco. Tampoco cubre el coste del cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick. Si la situación no se normaliza antes del 1 de julio, el Barça tendrá que despedirse de la regla del 1:1.

Las dos palancas de Joan Laporta, con el nuevo acuerdo con Nike y el ya polémico de los asientos VIP, han sido las que han permitido que el Barça alcanzara la regla del 1:1 en enero, con un límite actualizado de 463,6 millones de euros. Sin embargo, la Liga ha cuestionado la operación con New Era Visionary Group, uno de los socios de la venta de asientos VIP, lo que pone más en duda aún la continuidad de la regla 1:1 de cara al próximo verano.

El Barça ha ganado tiempo, una vez más, pero la presión sigue siendo alta con otra fecha a la vista y un cúmulo de trabajo que parece no acabar. La norma del 1:1 parece estar asegurada a corto plazo, pero si el club no genera ingresos adicionales, la operación de los palcos VIP sale rana o no logra reducir su masa salarial antes del 1 de julio, volverán los problemas a Can Barça pese a sus deberes con el mercado de fichajes.

Mientras tanto, el Real Madrid mantiene su liderazgo en cuanto a límite salarial, con 754,89 millones de euros, muy por encima de los números del Barça. Otros equipos como el Atlético de Madrid (314 millones) o la Real Sociedad (160 millones) también han visto ajustes en sus cifras, mientras que el Sevilla pone la nota más preocupante en la Liga, con límite salarial que no llega al millón: apenas 684.000 euros de margen.