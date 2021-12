El Barcelona ganó al Elche… de milagro (3-2) y por milímetros. El equipo de Xavi sufrió hasta el final contra el equipo ilicitano después de desperdiciar una renta de dos goles en la segunda mitad. Ferran Jutglá, que debutaba como titular, y Gavi tras una jugada antológica, encarrilaron el partido y el equipo de Francisco puso la igualada gracias a los tantos de Morente y Pere Milla. Nico marcó a falta de cinco minutos con polémica porque Gavi rozó el fuera de juego. Después de dos tropiezos consecutivos, el equipo de Xavi vuelve a ganar y se acerca a los puestos europeos. El próximo examen será el martes en el Pizjuán contra el Sevilla.

Sumidos en un estado depresivo permanente, a este Barcelona de entreguerras no le queda más que afrontar cada partido como si de una final se tratara. El peor arranque en Liga en 20 años no permite más desvaríos y sumar de tres en tres es una obligación para intentar amarrarse a la Champions. Este es el gran objetivo culé para un año que no se intuye de vino y rosas, por mas que Xavi fantaseara con títulos en la rueda de prensa previa al duelo contra el Elche. Hace años el Barcelona conquistó al mundo con su fútbol pero a día de hoy es un equipo carente de estrellas, falto de carisma y la única señal de luz son los jóvenes mirlos que además de un buen futuro les está tocando demostrar a la fuerza que tienen un buen presente. Lo justo para poder coquetear con un cuarto puesto que debe ser el principal objetivo para esta temporada. La pela es la pela y en una situación de ruina los beneficios que aporta un billete para la Champions son oro.

Y la primera final para conseguir el objetivo era el Camp Nou ante el Elche. Después de salvar los muebles con flor en sus dos primeros partidos ligueros ante Espanyol y Villarreal, Xavi se llevó un sopapo de realidad ante Betis y Osasuna. Ahí conoció que en Liga no le iba a dar para ganar con lo justo. Eso es cosa del antaño. Así que hay que tratar cada partido como si de una final por el título se tratara aunque enfrente estuviera un Elche a la baja que acumulaba más de tres años sin marcar en feudo culé. Pero en el ambiente pululaba la sensación que el equipo de Francisco podía hacer daño. La historia nos ha enseñado que esto es poco menos que una utopía pero lo que se está viviendo en el presente suponía un canto a la esperanza para los ilicitanos. A este Barcelona le puede meter mano cualquiera.

Como se vaticinaba en la previa, Xavi mandó al banquillo a Luuk De Jong en un claro ademán para que se busque equipo en el próximo mercado de fichajes y apostó por un Ferran Jutglá tendría su bautismo como titular en el Camp Nou. Y casi estuvo de estrenarse con un gol al minuto. Gavi filtró un pase genial y el joven delantero no falló en el mano a mano ante Edgar Badía. Ni siquiera lo pudo celebrar porque Alberola Rojas lo anuló de ipso facto por fuera de juego. Lo era, pero el conjunto culé ya había presentado sus credenciales: movilidad en zona ofensiva y buena presión tras pérdida.

El Barcelona quería sangre arriba pero su endeblez defensiva asoma cuando el rival saca los dientes. El Elche sacó una buena contra de la nada que pudo acabar en drama en el Camp Nou pero Boyé no estuvo acertado a la hora de conectar con Lucas Pérez. La pareja formada por Lenglet y Eric García había hecho aguas y no habían pasado ni cinco minutos. El partido se volvía a perder en la nada para el Barcelona cuando Jutglá apareció por el área en un córner para hacer el primero con un cabezazo perfecto. El Elche pidió una falta dentro del área pero el gol subió al marcador. El equipo de Xavi ya había hecho lo más difícil: adelantarse y encontrar la figura de un delantero goleador. En un cuarto de hora Jutglá había anotado dos goles.

Gavi pone en pie al Camp Nou

Y a los dos minutos encarriló el partido gracias a una jugada antológica de Gavi. El andaluz se quitó la presión de encima con un control orientado con el tacón sobresaliente, amagó a un defensa y definió de matrícula ante Badía. Un golazo. El Barcelona sentenciaba el partido y el Camp Nou se volvía loco con la figura de un futbolista distinto que está llamado a liderar el centro del campo del Barcelona durante años. A diferencia de otros canteranos al que se sobrevaloró, Gavi sí que parece tener todas las condiciones para ser un referente culé durante lustros. Al menos a eso apunta.

Pudo meterse el Elche en el partido pero Roco falló dentro del área pequeña tras un error gravísimo de la defensa del Barcelona. Era el resumen perfecto de lo que a día de hoy es el equipo de Xavi. Un bloque con poco gol y buenas transiciones ofensivas que hace agua atrás a las primeras de cambio. El equipo alicantino estuvo a punto de aprovechar este hándicap culé y también minutos después con otra jugada similar que acabó en fuera de juego. Cada llegada del Elche suponía un peligro para Ter Stegen pero el conjunto culé logró marcharse al descanso sin sufrir ningún daño y con el partido en el bolsillo. Salvo tragedia en la segunda mitad, algo no descartable visto lo visto en los últimos tiempos, el Barcelona iba a cantar victoria en Liga.

El partido estaba encarrilado pero si algún equipo a día de hoy es capaz de dispararse en el pie ese es el Barcelona. Porque hasta en dos ocasiones pudo Lucas Boyé anotar para el Elche después de un despiste atrás y un grave error de Jordi Alaba. En las dos falló el delantero argentino. La diferencia en el partido se basaba en el acierto arriba; atrás ambos equipos eran un drama.

Morente cambia el partido

Y el gol del Elche llegó. Morente castigó al Barcelona en otro desajuste defensivo atrás. Jordi Alba dejó un hueco al que fue el pase de Lucas Boyé hacia el atacante del conjunto ilicitano que definió de diez. Pero lo peor estaba por llegar. Y también fue protagonista Morente. Dos minutos después, el extremo de la Línea desbordó por banda derecha y puso un centro que fue directo a Pere Milla que remachó al a red para hacer el empate en el Camp Nou.

Al Barcelona le restaba media hora para llevarse el partido pero sus ataques sólo fueron fogueo. Dembélé y Abde intentaron por los costados desarbolar el entramado de un Elche que incluso amenazó con hacer el tanto que le diera la victoria en el Camp Nou. Cuando se intuía que le partido acabaría en tablas volvió a aparecer Gavi. El andaluz recibió un balón en la izquierda y la puso para que Nico hiciera el tanto de la victoria en el 85′. Después de consultarlo con el VAR, finalmente se validó el tanto. Gavi no estaba en fuera de juego por milímetros. El Barcelona libró por los pelos.