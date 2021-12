Xavi Hernández compareció en sala de prensa en la previa al Barcelona-Elche de este sábado de la Jornada 18 de la Liga Santander. El egarense, que llega con algunas novedades con respecto a su lista de lesionados y tras el anuncio oficial de la retirada del Kun Agüero, valoró como llegan sus jugadores para este partido tras los últimos resultados irregulares. Trató las posibles opciones para reforzarse en este mercado y la necesidad de dar salida para ajustarse al límite salarial. Además, no descarta a su Barça como campeón de alguno de los títulos en los que están en juego.

Trascendental duelo ante el Elche

«Intentaremos contrastar nuestro modelo de juego. Nos está costando más de lo que pensábamos, pero esto no para. El de mañana es un partido trascendental. Necesitamos a nuestra afición, sentir el calor de la gente. Tenemos que dar más pasos hacia adelante, estamos en el buen camino. Viendo los entrenamientos son positivos».

La renovación de Dembélé

«Tuve una reunión con él, está feliz aquí, soy positivo. Es un tema de ponerse de acuerdo, entre el agente y el club. Sabe el proyecto y la importancia que tendrá si se queda con nosotros. Le veo feliz, contento y solo le falta el gol. Nos aporta cosas, de marcar la diferencia. Soy claro con él y espero que pueda renovar».

El objetivo es quedar entre los cuatro primeros

«Confío mucho en mis jugadores aunque los resultados no estén acompañando. Tenemos que creer en el proceso. Somos el Barça y tenemos que competir contra cualquier rival al margen de las lesiones. No podemos poner excusas. Mañana tenemos una nueva prueba de fuego. Queremos ver lo que hemos trabajado esta semana y que lleguen los resultados. Tenemos que ganar los tres puntos como sea, el objetivo es quedar entre los cuatro primeros y ganar títulos, aunque la distancia con el líder es muy grande. No descartamos nada».

Las molestias de Alba y Dembélé

«Están bien, eran calambres del esfuerzo que hicimos en Pamplona. No hay que preocuparse».

No les llegó para competir

«Necesitamos una victoria para consolidar lo que estamos trabajando. La intensidad y el ritmo de los entrenamientos son buenos. El compromiso de los jugadores es incuestionable, no es una cuestión de actitud. Tenemos que cambiar la dinámica como sea. Vamos a por los seis puntos, no nos queda otra. Tenemos urgencias en cuanto a los resultados. Estamos haciendo las cosas bien, pero no nos alcanza. El partido en Pamplona fue positivo más allá del resultado. Hay que ganar como sea».

Preocupado con el Elche y el Sevilla y no el mercado

«Me preocupan los partidos de mañana y de Sevilla. No podemos pensar más allá. Somos los que estamos. A los lesionados ya los recuperaremos. Estamos entrenando muy bien. Sigo con la ilusión intacta de que las buenas sensaciones se trasformen en buenos resultados. No queda otra que seguir trabajando, ya pensaremos en fichajes a partir del día 21».

Eric García titular ante el Elche

«Eric va a ser titular, necesitamos a todos. Que estén preparados para cuando les necesitemos. Nos divide muy bien, nos fija, va a ser importante. Quizá mañana no juegue Lenglet y me preguntes por él».

Luchar por todos los títulos

«No queda otra que seguir trabajando, creer en lo que hacemos y seguir trabajando. Luchar por la Copa, la Europa League… Sensaciones sirven para mejorar, creer en lo que hacemos, pero esto va de ganar. Y mañana va de ganar, no nos queda otra».

No todos entienden el estilo del Barça

«Nos falta entender la manera futbolística que queremos practicar. Es extraño que haya jugadores del Barça que no entiendan el juego de posición. Estamos mejorando en aspectos de juego. Esto va de ganar y estamos octavos en la clasificación, tenemos que ser positivos y valientes. Apretar arriba, presionar tras pérdida, atacar espacios… esto es lo que queremos. El jugador está haciendo un gran esfuerzo».

Piensa en ganar títulos este año

«Siendo realistas, tenemos capacidad para ganar títulos. No podemos descartar ni regalar nada. La historia nos dice que este club está hecho para ganar títulos. Yo las he visto de todos los colores. Hay que ser positivos. En enero empieza la Copa, llegan la Supercopa y la Europa League. ¿Por qué no podemos ganar títulos? Estamos trabajando y mejorando mucho. El equipo se lo está creyendo y se está adaptando a nuestro modelo de juego. Vamos por el buen camino».

No han hablado nada sobre Haaland

«En estos momentos tenemos una situación económica difícil. Hay que ser realistas, no va a ser fácil reforzar al equipo. Esta es nuestra realidad, pero ya veremos qué pasa. Sobre Haaland no sé absolutamente nada, no hemos hablando absolutamente nada. En cuanto a Tebas, a todo el mundo le interesaría que jugadores como Haaland estuvieran en la Liga».

Sobre el mercado de fichajes

«Soy técnico del Barça, y me toca mejorar y no me quejo. Son ejemplos en cuanto a intensidad. Nos cuesta competir. Creo en lo que estamos haciendo y es cuestión de paciencia y tiempo. Estamos en el buen camino. Le ha trasladado al presidente lo que hay que reforzar a corto plazo».

Ferrán Jutglà

«Es una de las posibilidades. Hizo un gran partido el otro día. Los jóvenes nos están aportando muchísimas cosas. No creo que nos falte gol, nos falta atrevernos y controlar los detalles. Minimizar errores».

Las salidas

«Valoramos todas las posibilidades. Si reforzamos, debe haber salidas. Debe encajar en el límite salarial, pero no pensamos en ello. Tenemos que pensar en el Elche y en el Sevilla. No podemos regalar más puntos y tenemos que seguir trabajando. Convencer a los jugadores y lograr resultados».

De Jong

«Estamos ayudando a Frenkie y a todos. Cómo ir a la posesión, a los espacios… En Pamplona, si hubiéramos hecho posiciones más largas, hubiéramos marcado el 1-3. Es experimentado pero a la vez joven, es capaz de marcar diferencias. Está haciendo también un trabajo defensivo muy grande. Hay un trabajo psicológico y debemos ayudarle».

Ter Stegen

«Marc sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo. La confianza es clave. Tenemos que mejorar en este sentido. Los resultados ayudarán en este sentido. Si mañana ganamos, domingo pareceremos todos más guapos. Necesitamos una victoria. Será un bálsamo para todos nosotros».

Remontar posiciones en Liga

«Es difícil. Seguimos creyendo, en ese momento estábamos en una situación difícil también. Si alguna cosa he aprendido es que para revertir una situación, trabajar y creer en lo que se está haciendo es muy importante».

Deben fichar en la parcela ofensiva

«Me ha tocado venir a mitad de temporada. La plantilla es la que es, llevo un poco más de un mes y hay que cambiar cosas, no sólo jugadores sino también dinámicas de juego, hábitos, aspectos concretos… Nosotros, por ejemplo, no defendemos igual que el anterior entrenador. No hay una pretemporada. Necesitamos reforzar al equipo, sobre todo delante, es una evidencia».

Linares Deportivo, rival de Copa

«Estamos viendo a rivales de menor categoría que están eliminando o llevando a la prórroga a equipos de Primera. Nos costará, es de Primera RFEF, y más a partido único. El Barça B conoce al Linares y seguro que nos pasa los informes. Estamos muy ilusionados con esta competición».